Туроператор "Вектурия" объявил о приостановке своей деятельности. Об этом говорится в заявлении на главной странице сайта компании.

Деятельность компании приостановлена с 28 июля из-за ограбления, произошедшего почти год назад, и связанных с ним убытков, а также из-за падения спроса на туры в 2017 году, которое привело к недостатку оборотных средств, следует из сообщения. Финансовые гарантии компании составляют 500 тысяч рублей.

Компания работает на рынке с 2010 года. Основные направления деятельности оператора - Крым, Краснодарский край, Белоруссия, Абхазия, Кавказские Минеральные Воды. Кроме того, "Вектурия" продавала путевки в Грецию, Чехию, Италию, Финляндию, Египет, Турцию и другие страны, говорится на сайте компании.