Объявит ли рубль в августе дефолт

- Август традиционно очень непростой месяц для России. История изобилует самого разного рода негативными событиями, которые случались в нашей стране в конце лета. Не будет исключением и текущий август, по итогам которого рубль, скорее всего, ослабеет к доллару и евро. Впрочем, я думаю, что чего-то типа дефолта августа 1998 года, конечно, не будет.



Да, мы будем наблюдать давление на рубль и отступление нацвалюты с текущих позиций, но все-таки планомерное отступление, а не бегство. Предполагаю, что где-то до уровня в 62-63 рубля за доллар к началу осени.



Показателем того, что национальная валюта сегодня находится под негативным давлением, является тот факт, что в последние дни, несмотря на значительный рост цен на нефть, рубль все равно теряет в весе. Почему? Потому что находится под давлением внешних, преимущественно политических факторов. Связанных, в частности, с новым витком санкций и, в целом, некоторым осложнением отношений США и России. На данный момент это более сильные факторы, чем рост цен на нефть. Вчера утром рубль слабел по отношению к доллару и евро. Но к середине дня сумел отыграть часть утренних потерь и не упасть серьезней. Это произошло благодаря нефти, которая сумела закрепиться выше 52 долларов за баррель сорта Brent.



Официальный курс доллара на сегодня, 1 августа, составляет 60 рублей 06 копеек за единицу американской валюты (укрепление на 52 копейки). За один евро дают 70,46 рубля (укрепление на 78 копеек).