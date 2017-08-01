Главные события у вас в почте
Объявит ли рубль в августе дефолт
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК:
- Август традиционно очень непростой месяц для России. История изобилует самого разного рода негативными событиями, которые случались в нашей стране в конце лета. Не будет исключением и текущий август, по итогам которого рубль, скорее всего, ослабеет к доллару и евро. Впрочем, я думаю, что чего-то типа дефолта августа 1998 года, конечно, не будет.
Да, мы будем наблюдать давление на рубль и отступление нацвалюты с текущих позиций, но все-таки планомерное отступление, а не бегство. Предполагаю, что где-то до уровня в 62-63 рубля за доллар к началу осени.
Показателем того, что национальная валюта сегодня находится под негативным давлением, является тот факт, что в последние дни, несмотря на значительный рост цен на нефть, рубль все равно теряет в весе. Почему? Потому что находится под давлением внешних, преимущественно политических факторов. Связанных, в частности, с новым витком санкций и, в целом, некоторым осложнением отношений США и России. На данный момент это более сильные факторы, чем рост цен на нефть. Вчера утром рубль слабел по отношению к доллару и евро. Но к середине дня сумел отыграть часть утренних потерь и не упасть серьезней. Это произошло благодаря нефти, которая сумела закрепиться выше 52 долларов за баррель сорта Brent.
Официальный курс доллара на сегодня, 1 августа, составляет 60 рублей 06 копеек за единицу американской валюты (укрепление на 52 копейки). За один евро дают 70,46 рубля (укрепление на 78 копеек).
Самый выгодный курс обмена валют смотрите на Рамблере
Оставить комментарий