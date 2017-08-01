Пошлина на экспорт нефти из России снизилась с 1 августа



Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 августа снизилась до 74,4 доллара за тонну с 80,9 доллара за тонну в июле, следует из документов Минэкономразвития РФ



Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2017 года составила 45,66 доллара за баррель, или 333,3 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).



Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 августа сократилась до 11,2 доллара с 12,4 доллара в июле.



Пошлина на прямогонный бензин (нафту) снизилась до 40,9 доллара с 44,4 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 22,3 доллара с 24,2 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла сократилась до 22,3 доллара с 24,2 долларов за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — до 74,4 доллара с 80,9 долларов.



Пошлина на кокс сократилась до 4,8 доллара с 5,2 доллара за тонну.