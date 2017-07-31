Граждане Украины задолжали за отопление и горячую воду 8,6 миллиардов гривен (порядка 18 миллиардов рублей). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.



По данным ведомства, долг украинских граждан за содержание домов и придомовых территорий вырос за отчётный период на 3,3% и достиг 3 миллиардов гривен (более 6 миллиардов рублей). Кроме того, население Украины задолжало 400 миллионов гривен (около 900 миллионов рублей) за вывоз мусора. Долг за электроэнергию составил 3,8 миллиарда гривен (около 8 миллиардов рублей), за газоснабжение – 11,3 миллиарда гривен (более 22 миллиардов рублей). Самый низкий уровень оплаты услуг ЖКХ по стране зафиксирован в Донецкой, Хмельницкой и Тернопольской областях (65%, 67,1% и 69% соответственно). Самый высокий уровень оплаты – в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях (128,4%, 125,5% и 124,6% соответственно).