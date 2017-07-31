Евро поднялся выше 71 рубля впервые с ноября 2016 года



На Московской бирже курс евро поднялся выше 71 рубля. По информации на 18:59, единая европейская валюта стоила 71,03 рубля (плюс 97 копеек) — максимальное значение с ноября 2016 года. За доллар при этом давали 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Официальные курсы на 1 августа — 70,46 и 60,06 рубля соответственно.



При этом нефть на лондонской бирже ICE подешевела на 0,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии до 52,32 доллара за баррель.