Минтранс готовит решение проблемы задержек чартеров в туристический сезон



Минтранс РФ совместно с Росавиацией разрабатывает пакет законопроектов, системно решающих проблему срывов чартерных рейсов в высокий туристический сезон, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Как пишет газета, новые меры будут направлены на "недопущение создания условий для задержек и отмен чартерных рейсов, выполняющихся по заказам туроператоров". Они также будут предполагать более жесткую реакцию авиационного регулятора и "неотвратимость наказания авиаперевозчиков, допустивших сбой". По данным "Известий", ведомства также планируют доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.



"Одна из инициатив, которая уже обсуждается, — это введение обязательного требования к авиакомпаниям предоставлять в Росавиацию сведения о планируемых объемах чартерных пассажирских перевозок… Ведется дискуссия о возможности отказа от практики перевозки туристов на массовых направлениях отдыха чартерными рейсами, фрахтователями которых выступают крупные туроператоры. Но пока однозначного мнения о целесообразности этого шага нет", — пишет издание.



В Минтрансе подтвердили информацию о готовящихся изменениях, но подробности приводить не стали.



"Меры прорабатываются, но говорить о них рано", — приводит газета слова представителя Минтранса.



В Росавиации "Известиям" сообщили, что меры прорабатываются во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, а также заинтересованными общественными организациями.



"Эта работа требует тщательного анализа действующей нормативно-правовой базы. Мы сходимся в том, что для непунктуальных перевозчиков должны быть созданы эффективные заградительные барьеры. Над этим мы работаем", — сказал представитель Росавиации.