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Сменился лидер рейтинга богатейших россиян

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов стал богатейшим бизнесменом России, сместив с первой строчки рейтинга Forbes Real Time совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Об этом пишет Forbes.
Сейчас состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов. Капитал Михельсона составляет 16,2 миллиарда. Третье место по-прежнему занимает владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (16,1 миллиарда).
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Forbes
Новолипецкий металлургический комбинат Новатэк Северсталь
Владимир Лисин Алексей Мордашов Леонид Михельсон
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