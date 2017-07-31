Украина закупила в США 700 тысяч тонн угля

Украинская государственная компания «Центрэнерго» подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца 2017 года. Об этом заявил глава «Центрэнерго» Олег Козенко, передает РИА Новости

В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна поставка в 125 тысяч тонн. До конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно, что позволит выбрать объем, заложенный в контракте.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке.

Общий объем потребления энергетического угля на Украине по итогам 2016 года составил 31,3 миллиона тонн. Рост по сравнению с предыдущим годом составил около девяти процентов.

Значительная часть (около половины) всего энергетического угля собственного производства в стране добывается на территории Донецкой и Луганской и областей, в том числе и на территории, подконтрольной непризнанными Донецкой и Луганской народным республикамм.

В марте поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую начали украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике, вызванный дефицитом антрацита.