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Bitcoin обновил исторические рекорды, превысив четыре тысячи долларов

Курс Bitcoin побил все рекорды
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Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в воскресенье вновь обновляет исторические максимумы — ее курс достиг 4020,22 долларов за единицу, капитализация валюты приблизилась к 66,4 миллиарда долларов, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com.
Bitcoin (BTC) за последние 24 часа подорожал на 10,52% — до 4020,22 тысячи долларов. Bitcoin Cash (BCH) подешевел на 4,34%, а стоимость криптовалюты составила $299,36 долларов.
Биткоин первого августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.
Первое место занимает Bitcoin (BTC), его капитализация оценивается в 66,348 миллиарда долларов. На втором — Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов и стоимостью 299,23 доллара за единицу. На третьем месте находится криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более 6,3 миллиарда долларов, а стоимость — 0,17 доллара за штуку.
В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.
Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют, и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.
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