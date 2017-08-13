Bitcoin обновил исторические рекорды, превысив четыре тысячи долларов

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в воскресенье вновь обновляет исторические максимумы — ее курс достиг 4020,22 долларов за единицу, капитализация валюты приблизилась к 66,4 миллиарда долларов, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com.



Bitcoin (BTC) за последние 24 часа подорожал на 10,52% — до 4020,22 тысячи долларов. Bitcoin Cash (BCH) подешевел на 4,34%, а стоимость криптовалюты составила $299,36 долларов.



Биткоин первого августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.



Первое место занимает Bitcoin (BTC), его капитализация оценивается в 66,348 миллиарда долларов. На втором — Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов и стоимостью 299,23 доллара за единицу. На третьем месте находится криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более 6,3 миллиарда долларов, а стоимость — 0,17 доллара за штуку.



В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.

