Меняемся для вас: чем РЖД порадовали пассажиров



Каждый год в первое воскресенье августа в России отмечается день железнодорожника. РИА Новости попробовали собрать самые интересные проекты, которые РЖД запустили для пассажиров за год с прошлого профессионального праздника.

По Московскому кольцу





Одним из важных проектов РЖД за минувший "железнодорожный год" стал запуск пассажирских поездов на Московском центральном кольце (МЦК) 10 сентября 2016 года. Московскую окружную железную дорогу открыли еще в 1908 году, но находилась она тогда далеко за пределами города и долгие годы служила только для перевозки грузов, писал в своей интернет-приемной президент РЖД Олег Белозеров

"Первые итоги работы новой пассажирской линии, которая получила название Московского центрального кольца, показывают, насколько своевременным и необходимым стал этот проект. Уже видно, что МЦК дополнило транспортную систему города, стало еще одним пересадочным контуром для пассажиров российской столицы вслед за кольцевой линией метрополитена", — отмечал он.



Всего в настоящее время на Московском центральном кольце 31 станция, с каждой из которых можно пересесть на наземный общественный транспорт. На линии курсируют электропоезда "Ласточка".



"Стрижи" полетели в Берлин



Международные проекты РЖД пополнил запуск между Москвой и Берлином нового поезда "Стриж" (Strizh) с вагонами, оборудованными системой автоматического изменения ширины колесных пар. Это позволяет сократить время на переход с колеи российского стандарта — 1520 миллиметров — на европейский — 1435 миллиметров.



Поезду "Стриж" требуется около 20 минут для прохождения по специально оборудованному переводному устройству, тогда как смена колесных пар обычно занимает около 2 часов.



Первый поезд отправился 17 декабря из Москвы.



Продажи пораньше



Еще одним приятным нововведением для пассажиров стало увеличение срока продажи в РФ билета на поезда дальнего следования. Если раньше на некоторые поезда сделать это можно было только за 45 суток до отправления, то с декабря 2016 года глубина продаж на все поезда увеличилась до 60 суток.



Президент РЖД рассказывал, что в перспективе РЖД планируют сделать продажи еще раньше. Речь идет о возможности купить железнодорожный билет за 90 суток до отправления.



Билеты понятней



Помимо возможности купить билет на пассажирский поезд заранее, РЖД усовершенствовали и внешний вид билета. РЖД в мае стали писать в железнодорожных билетах информацию о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций. С июля текущего года на бланке билета, купленного в кассе, наглядно стали изображаться все услуги, за которые заплатил пассажир. Билет содержит пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие. Осенью эта практика будет распространена и на электронные билеты, писал в интернет-приемной Белозеров.



"Кроме того, по вашим просьбам теперь на билете указывается местное время отправления и прибытия поезда, а также разница местного времени с московским", — пишет Белозеров. Это, поясняет глава РЖД, позволит избежать путаницы и исключить случаи опоздания на поезд из-за неверного прочтения информации на билете. Билет станет выглядеть более современно и понятно для всех пассажиров, а компания продолжит дорабатывать сервисы с учетом пожеланий.



Электронные очереди на вокзалах



Несмотря на популярность продаж билетов на поезд в интернете, значительная часть пассажиров предпочитает по-прежнему покупать билеты на вокзалах в кассах. Президент на встрече с билетными кассирами соглашался, что, учитывая большие и регулярные потоки клиентов, особенно в период массовых летних и праздничных перевозок, первостепенной задачей улучшения сервиса являются удобство и скорость обслуживания пассажиров.



В связи с этим, резюмировал он, РЖД в 2017 году начинают внедрять на российских вокзалах систему электронной очереди в кассы. Весной в пилотном режиме эта система начала работу на Ленинградском вокзале Москвы: в трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения, рассказывали РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал РЖД).



После апробации проекта на Ленинградском вокзале было принято решение внедрить систему электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы. Всего в 2017 году, рассказывал Белозеров, РЖД планируют ввести электронные очереди в кассы поездов дальнего следования на 24 вокзалах страны.



Билеты по 100 рублей



РЖД придумали, как привлечь пассажиров, еще одной акцией. Компания запустила в августе 2017 года продажи билетов в купе фирменных поездов на октябрь по цене от 100 рублей. Купить по такой цене можно билет на 20 поездов ФПК отправлением с 1 по 31 октября 2017 года.



География маршрутов охватывает практически всю страну. Так, билеты по спеццене можно оформить из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно.



В этот список также вошли поезда, курсирующие по внутрирегиональным маршрутам: № 321/322 Забайкальск – Иркутск, № 88/87 Омск – Новосибирск, № 5/6 Владивосток – Хабаровск и № 45/46 Екатеринбург – Кисловодск.