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ФАС возбудила дело против крупнейших операторов связи
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что в отношении крупнейших сотовых операторов возбуждено дело, передает РИА Новости.
Основанием для возбуждения дела стали монопольно высокие цены на услуги внутрироссийского роуминга.
ФАС в июле предписала отменить внутрисетевой роуминг в России. Мобильные операторы должны были изменить условия тарифов в течение двух недель после предупреждения. В противном случае ФАС пообещала возбудить против операторов антимонопольное дело.
В ФАС заверили, что после отмены роуминга тарифы вырастут лишь на «доли копейки» за минуту.
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