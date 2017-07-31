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ФАС возбудила дело против крупнейших операторов связи

ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
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Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что в отношении крупнейших сотовых операторов возбуждено дело, передает РИА Новости.
Основанием для возбуждения дела стали монопольно высокие цены на услуги внутрироссийского роуминга.
ФАС в июле предписала отменить внутрисетевой роуминг в России. Мобильные операторы должны были изменить условия тарифов в течение двух недель после предупреждения. В противном случае ФАС пообещала возбудить против операторов антимонопольное дело.
В ФАС заверили, что после отмены роуминга тарифы вырастут лишь на «доли копейки» за минуту.
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РИА Новости
ФАС
Анатолий Голомолзин
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