ФАС возбудила дело против крупнейших операторов связи

Основанием для возбуждения дела стали монопольно высокие цены на услуги внутрироссийского роуминга.

ФАС в июле предписала отменить внутрисетевой роуминг в России. Мобильные операторы должны были изменить условия тарифов в течение двух недель после предупреждения. В противном случае ФАС пообещала возбудить против операторов антимонопольное дело.

В ФАС заверили, что после отмены роуминга тарифы вырастут лишь на «доли копейки» за минуту.