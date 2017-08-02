«И за космические пуски»: в России ответили на планы Украины подать иск из-за Крымского моста

Украина планирует обратиться в один из международных судов с очередным иском против России. На этот раз Киев недоволен потенциальными убытками из-за строительства Крымского моста. По мнению Министерства инфраструктуры Украины, сооружение может снизить товарооборот портов Мариуполя и Бердянска на побережье Азовского моря. Крымские власти отреагировали на претензии Киева, посоветовав подать иск и за космические пуски, которые проводит Россия. Чем вызваны опасения украинской стороны и что реально может предпринять Киев — в материале RT.

«Глобальный вопрос»

Украина подаст в суд на Россию из-за строительства Крымского моста. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк . Как сообщает официальный сайт украинского ведомства, это заявление он сделал на встрече с лидерами профсоюзов речных и морских портов страны.

По мнению чиновника, возведение моста несёт убытки украинской экономике. Проблема — ограничение судоходства через Керченский пролив из-за строительства моста. Более всего, по версии украинской стороны, страдают Мариупольский и Бердянский морские порты. Представители профессиональных союзов последнего и подняли эту тему.

«Эту проблему мы сейчас решаем вместе с Министерством иностранных дел и Советом национальной безопасности и обороны. Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим, — поспешил успокоить сотрудников порта Лавренюк. — Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу».

«Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — заявил замминистра инфраструктуры Украины.

В конце июня Министерство инфраструктуры Украины уже заявляло о возможном ущербе Бердянскому и Мариупольскому портам из-за строительства Крымского моста. По мнению украинских чиновников, сооружение моста приведёт к сокращению количества заходов в эти порты. Соответственно, доходы всех, кто получает деньги с торгового оборота в этих портах, включая украинскую казну, упадут.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведёт к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо», — заявил тогда Юрий Лавренюк.

Соединяя берега

Крымский мост должен соединить Республику Крым с Краснодарским краем и решить проблему транспортной изоляции полуострова от остальной России. Его длина составит 19 км. Мост будет состоять из автомобильной и железнодорожной частей. Движение автотранспорта по нему планируется начать в следующем году, а первые железнодорожные составы отправятся по мосту в Крым в 2019-м.

31 августа, как ранее сообщал RT, была завершена сборка автомобильной арки Крымского моста, 16 июля строители замкнули свод арки железнодорожного моста. Арочные пролёты планируется установить на фарватерных опорах, когда окончательно завершатся все необходимые работы.

Предположительно установка будет происходить в августе 2017 года. Работы потребуют ограничить судоходство в Керченском проливе. Как сообщал ранее министр транспорта России Максим Соколов , единовременная приостановка движения в проливе не превысит трёх суток. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, утверждает, что Россия собирается ограничить судоходство почти на месяц — на 23 дня, и общий убыток украинской стороны только от этого составит около 500 млн грн ($20 млн). Кроме того, после завершения строительства моста часть судов якобы уже не сможет проходить через Керченский пролив, что также скажется на грузообороте украинских портов.

Юридические перспективы

Ещё в 2016 году Украина инициировали иск против России в международный трибунал ООН по морскому праву. Тогда причиной жалобы стали претензии Киева на акватории и морской шельф в прилегающих к Крыму зонах, а также некое «хищение со стороны РФ морских ресурсов, загрязнение и негативное влияние на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста». 22 декабря 2016 года был сформирован арбитраж, который приступил к рассмотрению данного иска. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить суду доказательства своей правоты. Россия же должна обосновать свою точку зрения до 19 ноября 2019 года. После того как арбитраж ознакомится с доводами сторон, он сможет начать прения по существу вопроса.

Кроме того, в июне этого года украинская сторона обещала обратиться с жалобой на строительство Керченского моста в Международную морскую организацию — специализированное учреждение при ООН, которое занимается борьбой с дискриминацией в области морского судоходства, а также обеспечением стандартов безопасности на море и защитой окружающей среды. Комментируя этот шаг заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань заявил, что надеется на введение санкций против нашей страны из за строительства моста.

«Вся эта ситуация — очередной аргумент в пользу усиления санкций против России», — заявил украинский чиновник изданию «Обозреватель».

Украинская сторона утверждает, что Россия не согласовывала с ней планы строительства Крымского моста, и на этом основании обвиняет нашу страну в нарушении конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Россия же настаивает на том, что мост соединяет две части территории Российской Федерации и не требует согласования с каким-либо иностранным государством. Кроме того, в 2013 году Украина подписала соглашение с Россией о строительстве аналогичного моста, из которого вышла после переворота в Киеве в 2014 году.

В какую международную инстанцию Украина готовится обратиться с жалобой на этот раз, не уточняется. Ещё в 2016 году группа украинских юристов обозначила три вероятных механизма судебного давления на Россию в этом вопросе: создание специального трибунала, обращение к Международному трибуналу по морскому праву в Гамбурге или к Международному суду ООН в Гааге.

На заявления украинской стороны о строительстве Крымского моста уже отреагировали власти полуострова. Так, министр внутренней политики, связи и информации Дмитрий Полонский посоветовал Киеву не ограничиваться исками из-за приостановки движения в Керченском проливе.