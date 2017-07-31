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В работе Сбербанка произошел масштабный сбой

В работе Сбербанка произошел масштабный сбой
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Клиенты Сбербанка в разных регионах России пожаловались на сбой в работе платежной системы банка, сообщает Ura.ru.
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РИА Ura.ru
Сбербанк России
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