«Техносилу» ждет полная ликвидация

Сеть магазинов электроники «Техносила» будет закрыта на этой неделе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника на розничном рынке.

По данным издания, бренд «Техносила» полностью ликвидируют. По словам одного из собеседников газеты, с 1 августа перестанет работать интернет-магазин «Техносилы». Всех его посетителей якобы будут отправлять на сайт «Эльдорадо».

Как отмечает «Коммерсант», на сайте «Техносилы» появилось объявление о старте программы по замене бонусных карт сети картами «Клуб «Эльдорадо».

Кроме того, на сайте указаны пять магазинов сети в Москве и Подмосковье, однако в конце 2016 года их было 97. Источники издания утверждают, что сотрудников сети массово увольняют. Многие из них уходят в « М.Видео » и «Эльдорадо».

По данным гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в прошлом году выручка сети снизилась на два процента до 15,6 миллиарда рублей.

Ранее сын совладельца группы «Сафмар» (в нее входит «Техносила») Михаила Гуцериева Саид рассказал РБК , что группа сохранит интернет-магазин «Техносилы», но переведет все офлайн-магазины под бренд «Эльдорадо» (также входит в «Сафмар»).

Бренд «Техносила» был создан в 1993 году. В конце 2016-го группа «Сафмар» купила сначала «Техносилу», а затем «Эльдорадо» и «М.Видео».