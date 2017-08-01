Путин одобрил новый порядок оплаты за общедомовые нужды

Новые поправки в Жилищный кодекс позволят россиянам взять под контроль ежемесячные траты на общедомовые нужды. Теперь оплачивать электроэнергию, горячую и холодную воду, а также отведение сточных вод при содержании общего имущества можно по счётчикам, отказавшись от выплат по нормативам, схема расчёта которых часто вызывает вопросы у потребителей. Подробнее о новых поправках — в материале RT.





Президент России Владимир Путин внёс поправки в Жилищный кодекс. Они меняют порядок оплаты за электроэнергию, горячую и холодную воду, а также отведение сточных вод при содержании общего имущества.

Раньше оплата производилась по нормативам общедомовых нужд (ОДН), которые которые входили в коммунальную плату и утверждались региональными властями. Теперь же у потребителя появился выбор — по-прежнему платить по нормативам или же по показаниям счётчика.





«Федеральным законом в Жилищный кодекс Российской Федерации вносится ряд изменений, касающихся порядка оплаты холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», — сказано в документе. Этот закон был принят Госдумой 19 июля, одобрен Советом Федерации 25 июля.

Речь идёт о показаниях коллективных приборов учёта, а расчёт будет производиться из среднемесячного объёма потребления указанных коммунальных ресурсов с проведением перерасчёта размера таких расходов



И только в том случае, если общедомовые приборы отсутствуют, расчёт будет вестись исключительно по нормативам.



Что такое ОДН?



Общедомовое имущество есть во всех многоквартирных домах. Это подъезды, подвалы, чердаки, лифты и всё то, чем пользуются все (или большинство) жители дома. Электроэнергия, которая потребляется на ОДН, идёт на освещение подъездов или других общих помещений, работу противопожарной автоматики, функционирование домофонов и насосов, которые подкачивают воду на верхние этажи.



Холодная вода на ОДН - та, которой моют подъезды и мусоропроводы, поливают газоны во дворах, моют коммуникационные сети, а также в её учёт входят и внутридомовые потери.



Горячая воды для ОДН уходит на отопление общих помещений в холодное время года, на сброс воды в стояке во время ремонта батарей, пролив системы перед отопительным периодом и на те же самые внутридомовые потери.



Водотведение для ОДН включает в себя весь объем сточных вод, который уходит из дома в канализацию.



Конец золотого дождя



Счета за электроэнергии и другие ресурсы, которые использовались для общедомовых нужд, ранее рассчитывались управляющими компаниями, которые начисляли нормативы самостоятельно. Это могло приводить к курьёзным ситуациям, когда общедомовые нужды могли стоить по разному буквально в соседних домах.



Такой порядок оплаты часто приводил к злоупотреблениям: недобросовестные управляющие компании начисляли нормативную оплату даже в том случае, если жильцы дома фактически расходовали меньше, чем предусмотрено нормативами.



Таким образом махинаторы от ЖКХ получали возможность дополнительного обогащения.



Ещё в 2014 году во время прямой линии Владимир Путин обратил внимание на эту ситуацию и пообещал строго пресекать попытки греть руки на общедомовых нуждах.



Новые поправки явились долгожданной обещанной мерой — они позволяют совсем отказаться от нормативов в пользу общедомовых счётчиков.



Счета под контролем



Сегодняшнее изменение в Жилищном кодексе делает расходы потребителей на ОДН значительно более прозрачными, чем они были до последнего времени.



Расходы ОДН чаще других пунктов в оплате коммунальных услуг приводили к незапланированным потерям, причём таким, которые тяжело контролировать. Самый известный пример такого рода – это самовольное подключение к общедомовым коммуникациям, когда за отдельного несознательного гражданина приходилось платить всему подъезду.



Другая распространённая разновидность потерь – это использование устаревших приборов учёта. Но если воровство и старые счётчики можно выявить и зафиксировать самостоятельно и тем самым минимизировать расходы, то взять под контроль нормативы потребления и, тем более, на них повлиять возможности до сегодняшнего дня не было. С вступлением поправок в силу это станет возможным.