Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев

В ближайшее время в России будут заложены шесть авианосцев. С таким заявлением в воскресенье, 30 июля, выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич . Об этом он рассказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » на телеканале «Россия 1». Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (c 35:27).

«В ближайшее время мы шесть заложим», — сказал Клинцевич о российских авианесущих кораблях.

В апреле 2017 года главком ВМФ Владимир Королев заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. «Мы постоянно над этим работаем. И эта задача будет решена», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для российского флота еще несколько авианосцев.

Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.