Работающие пенсионеры в августе получат прибавку к пенсии

Пенсия работающих пенсионеров с августа увеличится в среднем на 200 рублей после перерасчета с учетом уплаченных работодателями страховых взносов за прошедший год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России

Отмечается, что право на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют их получатели по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали взносы в 2016 году. Подобная прибавка к пенсии носит индивидуальный характер в отличие от индексации страховых пенсий.

По данным ПФР, следующий перерасчет пенсий работающих пенсионеров произойдет в августе 2018 года.

По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова, в России работает около 30% пенсионеров и прибавка коснется порядка 12 млн человек, отмечает агентство.