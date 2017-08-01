Пенсии работающих пенсионеров в августе вырастут в среднем на 200 руб

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . Работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР)

Как пояснили в фонде, на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер.

Как рассказал РИА Новости замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Назаров, в настоящее время в России работает порядка 30% пенсионеров, поэтому такая прибавка коснется около 12 миллионов человек.

По данным ПФР, следующий перерасчет пенсий работающих пенсионеров, после которого их доход снова вырастет с учетом уплаченных работодателями страховых взносов за прошедший год, пройдет в августе 2018 года.