Новые таможенные правила могут обойтись Британии в миллиард фунтов в год

Новые правила таможенного досмотра на границах Великобритании после Brexit могут привести к задержкам доставки грузов, ущерб от которых может составить не менее 1 миллиарда фунтов в год, свидетельствуют данные отчета европейского исследовательского центра Oxera.



Глава транспортного департамента центра Эндрю Миней предлагает несколько сценариев таможенного контроля после Brexit. Один из сценариев называется "замедление торговли: невысокий уровень регулирования, высокий уровень контроля". "Контроль будет производиться в портах или на различных контрольных пунктах. Однако число задействованного в проверках персонала значительно возрастет, а время проверки многих грузов увеличится", — пишет исследователь.



"По нашим оценкам, этот сценарий обойдется по меньшей мере в 1 миллиард фунтов в год", — считает Миней. Он добавляет, что эти оценки можно считать "скромными", поскольку в обозначенную сумму не входят многие сопутствующие издержки, в том числе издержки на создание новых контрольных пунктов и оплата труда новых сотрудников.

