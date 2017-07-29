В Крыму заметили рост экономики в составе РФ

Реальный сектор экономики Крыма за три года в составе РФ вырос с 26,1 до 41,8 %. Об этом сообщило минэкономразвития РК.



Министерство опубликовало цифры, характеризующие развитие экономики республики в составе РФ: в частности, выросли на 28,2% инвестиции в основной капитал, среднегодовой прирост промышленного производства составил 6,1% против 1,2% в 2011-2013 гг. Сельскохозяйственной продукции стало больше на 2,8%. В 1,8 раза вырос объем выполненных строительных работ. Доходы консолидированного бюджета выросли на 29,2%. Официальный уровень безработицы снизился с 4 до 0,5%. Доля общедоступных пляжей выросла с 60 до 75%.





- Обычно эти результаты сложно "нащупать", потому что произошло много изменений в учреждениях, куда ограничен доступ граждан, будь то объекты транспортной инфраструктуры, связи или же топлива и энергетики, - прокомментировал отчет глава РК Сергей Аксенов . - Но положительная динамика есть.

В отчете также есть прогноз на обозримое будущее. Например, к 2020 году уровень газификации республики должен составить 98% (сейчас - 73,4%). А к 2018 году власти хотят окончательно снять административные барьеры при выделении земли под застройку.