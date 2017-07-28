ТЭС в Крыму можно запустить даже без «санкционных» турбин

Отключение света в Крыму лишний раз продемонстрировало критическую важность строительства местных ТЭС. Требующих те самые турбины, скандал вокруг поставки которых в Крым разгорается в последние дни. Что произойдет, если Россия согласится на предложение компании «Сименс» и передаст турбины в Германию?

Важность строительства Симферопольской и Севастопольской ТЭС общей мощностью 940 МВт сложно переоценить. Конечно, с вводом в строй энергомоста из материковой России Крым полностью перестал зависеть от Украины. Однако произошедшая в пятницу авария, в результате которой Крым оказался без света до обеда, показывают уязвимость энергосистемы полуострова. Отключение электроснабжения произошло из-за аномальной жары в Краснодарском крае. Наличие одного источника энергии всегда создает риски, и газовые ТЭС как раз призваны исправить эту ситуацию. Два источника смогут страховать друг друга.





«Сейчас 80-85% энергоснабжения в пиковые часы идет по энергомосту. Появление газовой генерации позволит лучше управлять нагрузкой», - говорит старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев

Строящиеся в Крыму ТЭС спроектированы более мощными, чем на данный момент требуется полуострову - это сделано в расчете на бурный рост экономики региона. А пока газовые ТЭС строятся, было бы неплохо сделать ставку на солнечную и ветряную генерацию в Крыму. Купить такое оборудование не составит труда, например, в Китае, и времени на установку надо немного – 1-1,5 года. «Это будет хорошее страховочное решение на период, когда полуостров получает основную электроэнергию через энергомост, а ТЭС строятся. Да и потом наличие возобновляемых источников энергии добавит гибкости общей системе», - считает эксперт.



Однако сможет ли Россия справиться с поставленной задачей, если ей придется все-таки отдать «сименсовские» турбины? Немцы обещают, что проблема будет решена приемлемым способом, если Технопромэкспорт продаст поставленные в Крым турбины обратно Siemens. Что произойдет в случае, если Россия все-таки воспользуется этим предложением?



Есть несколько гипотетических вариантов дальнейших событий. Во-первых, теоретически можно было бы договориться с Siemens о формальной передаче турбин - то есть только на бумаге. Однако по факту они будут установлены в Крыму под видом российской или любой другой техники.



Но Кондратьев сомневается, что немецкий концерн пойдет на такой вариант, потому что скрывать подобный секрет в течение десятилетий эксплуатации ТЭС в Крыму невозможно. «Сименс вряд ли возьмет на себя такие риски. Если компания сначала признает, что получила эти турбины, а потом выяснится, что они стоят в Крыму, то это будет серьезный удар и по российскому, и по немецкому руководству компании», - говорит он.





Второй вариант: найти аналогичную турбину за рубежом. Например, у Siemens есть СП в Иране, где производятся аналогичные турбины. Иран не присоединялся к антироссийским санкциям, плюс такие турбины могли произвести еще до санкций, и тогда формально запрет на продажу России и использование в Крыму вообще не распространяется, полагает Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

Кондратьев тоже не исключает, что с иранцами велись переговоры. Однако если бы все было так просто, то текущая история с Siemens, наверно, и вовсе бы не случилась. Видимо, Иран все-таки тоже опасается продавать нам подобное оборудование.



Третий гипотетический вариант – использовать турбины отечественного производства. Проблема в том, что Россия на сегодня может производить только газовые трубины малых мощностей. Во время СССР в 70-х годах турбины мощностью выше 100 МВт собирались в Ленинграде. Но сейчас своих турбин больших мощностей в России пока не производят.





Не то, чтобы Россия не пыталась. В 90-х и 2000-х годах при поддержке Анатолия Чубайса такая турбина ГТУ-110 была разработана, на рыбинском «Сатурне» было построено пять штук. Их даже использовали на Ивановской и Рязанской ГРЭС. Однако продукт оказался со многими «детскими болезнями», нужны были средства для доработки. Но зачем, если проще купить иностранную турбину? Так рассуждали тогда многие - и в итоге турбины так и не были доведены до приемлемого качества.



Однако в последние годы все изменилось. И Объединенная двигателестроительная корпорация в рамках программы импортозамещения уже проводит испытания первой российской газотурбинной энергетической установки мощностью свыше 110 МВт – это ГТД-110М. Два первых испытания уже прошли успешно. Запуск в серийное производство запланирован на 2018 год. Эти турбины вполне можно было бы установить в Крыму.

Почему сразу не решили ставить эти турбины? Скорее всего потому, что качество «сименсовских» турбин проверено временем, а в ходе эксплуатации новых турбин в Крыму может появиться необходимость доработки. Другой минус в том, что придется сдвинуть сроки ввода в строй ТЭС в Крыму как минимум на один год, а то и на два. А кроме того, под новые турбины придется вносить изменения в проектную документацию, менять схему строительства, а это опять потребует дополнительных времени и денег.



Четвертый вариант: использовать в Крыму турбины малой мощности, которые хорошо умеют делать в России, что исключит появление «детских болезней». И это, на самом деле, худший вариант. «Это потребует полного изменения проекта ТЭС. Российские предприятия массово производят турбины мощностью всего 20-25 МВт. Если нам надо построить станции на 940 МВт, то придется поставить 40 турбин. Так никто в мире не делает, маломощные турбины не для такого рода проектов», - говорит Кондратьев.



«Однозначно хорошего варианта для выхода их этой ситуации сейчас нет», - резюмирует эксперт Института энергетики и финансов. Но Россия справится в любом случае. Основной минус лишь в том, что без «сименсовских» турбин сроки реализации проектов ТЭС затянутся.



Оптимальным было бы демонтировать аналогичную «сименовскую» газовую турбину на работающей сейчас российской ТЭС и поставить ее в Крым, считает Кондратьев. Siemens в последние годы - крупнейший поставщик таких турбин в Россию, поэтому проблем с поиском не возникнет. Это позволит юридически обойти вопрос санкций, так как эта турбина была куплена до событий в Крыму, и в договоре о ее покупке явно не было пункта о запрете продажи на полуостров.



В конце концов, обмен «сименовских» турбин можно будет провести на бумаге с организацией псевдоостановки действующей ТЭС. В этом случае уличить в будущем в том, что реальный обмен не произошел, будет уже сложнее – турбины ведь типовые, а не уникальные. И это экономия миллионов долларов. Но пойдет ли Россия по такому пути?



По крайней мере, судя по всему, Россия намерена доказывать свою правоту и отдавать крымские турбины не собирается.