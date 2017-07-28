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Газета.Ru

Украина сорвала продажу российских банков

Украина сорвала продажу российских банков
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Нацбанк Украины не хочет согласовывать продажу российских банков на Украине. Как стало известно в пятницу, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ принял решение отказать Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка.
Сбербанк в конце марта объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него должны были войти латвийский Norvik Banka, принадлежащий Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная Саиду Гуцериеву.
Предполагалось, что Григорию Гусельникову отойдет 22,5% акций, а Саиду Гуцериеву — 77,5%. По плану сделки российский банк должен был работать под брендом латвийского Norvic Banka. НБУ получил документы на проведение сделки еще 10 апреля, и в Сбербанке были уверены, что в первом полугодии этого года закроют сделку.
бизнесмены не предоставили регулятору документов, необходимых для проверки инвесторов «на предмет соответствия требованиям законодательства Украины».
Украинский экономист Александр Подолянко объясняет это решение тем, что у Национального банка могли возникнуть подозрения, что претенденты на покупку Сбербанка не станут настоящими собственниками, а покупают его в интересах существующих владельцев.
На запрос «Газеты.Ru» в Сбербанке отметили, что у банка есть «юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии о совершении сделки».
Также в НБУ отказались согласовывать продажу украинской «дочки» ВЭБаПроминвестбанка. Согласование не прошли претенденты на актив - нардеп Украины Максим Микитась и основатель MosCityGroup Павел Фукс. Они подали документы в НБУ 25 апреля 2017 года. Каждый из них претендовал на покупку 25%-й доли в Проминвестбанке. Позже украинский регулятор предъявлял претензии к Павлу Фуксу, сомневаясь в его платежеспособности.
Оперативный комментарий Внешэкономбанка получить не удалось. Не подходил к телефону в пятницу и Максим Микитась, сбрасывая звонки на мобильный.
14 июля Нацбанк Украины получил уведомление о намерении подать заявку на покупку Проминвестбанка от представителей владельца групп DCH Александра Ярославского. При этом ранее Ярославский уже пытался безуспешно приобрести другую «дочку» российского банка на Украине – Сбербанка.
В марте сделка, часть которой подразумевала продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента страны Петра Порошенко, сорвалась.
На дочку Сбербанка на Украине сейчас также есть другой претендент. В конце июня стало известно, что на покупку украинского актива Сбербанка претендует основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня, который является бизнес-партнером Гуцериева (например, в создание спутников для орбитальной съемки, вкладывает вместе с фондом Larnabel Ventures семьи Гуцериевых). При этом его интерес к приобретению банка сохраняется и сейчас.
При этом эксперты считают, что сделку с участием Виктора Прокопеня украинский регулятор может согласовать. В данном случае выбран человек, который устроит и Россию, и Украину.
«Белоруссия – союзница России, а украино-белорусские отношения также носят весьма активные и доброжелательный характер», — подчеркивает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
По словам эксперта, найти западных покупателей на такой актив все равно не удастся.
«Иностранные игроки достаточно прохладно и осторожно относятся к украинскому рынку из-за его нестабильности, они устали и ведут себя осторожно. А Прокопеня знает правила игры на постсоветском пространстве и наверняка сможет справиться с управлением», — говорит Макаркин.
Как писала ранее «Газета.Ru», атака на банки с государственным российским капиталом на Украине могла быть организована украинскими олигархами, чтобы купить российские банки по дешевке.
Однако вариантов не продавать активы у российских банков нет: спокойно работать на Украине им никто не даст. Против российских банков постоянно устраиваются акции протеста, в ходе которых то поливают банкоматы, то замуровывают входы в банк. В марте на официальном уровне Киев ввел санкции против российских банков.
По информации НБУ, в 2016 году совокупный убыток российских банков на Украине составил 29,5 млрд грн (61,7 млрд руб.).
В первом квартале 2017 года Проминвестбанк показал 170,4 млн грн убытка, а Сбербанк получил прибыль в размере 44,3 млн грн.
Активы Сбербанка на Украине в первом квартале этого года составили 42,873 млрд грн, хотя еще в первом квартале прошлого года они были 56,372 млрд грн. Таким образом, активы банка за год снизились на 24%.
При этом у Проминвестбанка с активами ситуация еще хуже. По данным первого квартала 2016 года они составляли 39,288 млрд грн, а по результатам аналогичного периода 2017 года уже 25,6 млрд грн. В результате активы банка упали на 35%.
По итогам первого квартала этого года суммарно физлица и юрлица держали в Сбербанке 14,023 млн грн, а в Проминвестбанке – 8,46 млн грн. Для сравнения: в первом квартале 2016 года, средства клиентов в Сбербанке составляли 20 млн грн, а в Проминвестбанке — 12,098 млн грн.
В итоге в обоих банках средства клиентов сократились на 30%. Отчетность за второй квартал, когда уже стали в полную меру действовать санкции, пока недоступна. По словам Осадчего, она может быть еще хуже.
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