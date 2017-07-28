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Как Крым пережил отключение электроэнергии
Подача электроэнергии в Крым восстановлена в полном объёме после аварийного отключения автоматики в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. В настоящее время электричество поступает по всем четырём воздушным линиям. Отключение не повлияло на работу международного аэропорта Симферополя и боеготовность Черноморского флота. Причиной кратковременного блэкаута называется аномальная жара, установившаяся в регионе. При этом сами жители Крыма утверждают, что отсутствие электроэнергии не вызвало серьёзных неудобств.
Работа всех линий электропередач, снабжающих Крым энергией, восстановлена в полном объёме после краткосрочного отключения из-за аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в Facebook.
«Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено», — написал Аксёнов.
Эту информацию ранее распространила «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО ФСК ЕЭС).
«Все линии уже включены, идёт набор нагрузки», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что инцидент произошёл из-за срабатывания аварийной автоматики, которая прошла в штатном режиме без коротких замыканий. «В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено», — утонили в ПАО ФСК ЕЭС.
Сохраняя боеготовность
Инцидент на линиях электропередач вместе с тем не повлиял на работу международного аэропорта «Симферополь» и Керченской паромной переправы, а также боеготовность Черноморского флота и строительство Крымского моста.
«Стройка идёт в штатном режиме, на случай необходимости имеются генераторы», — заявили в инфоцентре «Крымский мост».
В Минздраве республики в свою очередь отметили, что были готовы к внештатной ситуации и запустили резервные источники энергии. «Все медицинские учреждения работают на автономных источниках электропитания, мы были к этому готовы», — рассказали в ведомстве.
Аналогичный переход совершил и Черноморский флот. «Соединения и части Черноморского флота переведены на резервные источники энергии. Отключение электроэнергии не повлияло на боеготовность флота и выполнение задач», — отметил начальник службы информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
Обесточивание Крыма не имело негативных последствия и для войск Южного военного округа, о чём сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев: «Сбои в энергообеспечении Республики Крым на деятельность соединений и воинских частей Южного военного округа, дислоцированных в регионе, не повлияли».
Как заметил в свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов, ущерба экономике и социальной сфере сбой в энергоснабжении не причинил.
«Ущерба экономике и социальной сфере нет. Благодарю все службы и в первую очередь энергетиков за оперативность», — написал он в Facebook.
При этом сами крымчане отмечают, что кратковременное отключение электроэнергии не вызвало серьёзных неудобств. «Все побежали на море», — заявила в разговоре с RT жительница Крыма Юлия Комарова. При этом она отметила, что более продолжительное отсутствие электричества могло бы вызвать проблемы из-за неработающих кондиционеров и холодильников.
ещё одна жительница Крыма Мария Шевырпева также отметила, что отключение было краткосрочным и никакой паники среди населения не было. Неудобства вызвала лишь остановка троллейбусов.
Аномальная жара
В связи с происшествием был создан оперативный штаб, который выяснил причины и обстоятельства отключения. По имеющимся данным, автоматика сработала из-за аномально жаркой погоды, установившейся в регионе.
«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в юго-западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ (воздушной линии. — RT), в результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ (кабельно-воздушной линии. — RT), по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», — говорится в заявлении Минэнерго России.
В ведомстве отметили, что ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова.
Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым отмечали, что ситуация возникла из-за технической неисправности системы. «По данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым, отключение электроэнергии связано с технической неисправностью системы на территории Ставропольского края, которая на данный момент уже устранена», — уточнили в ведомстве.
Отключение произошло в 13:55 по московскому времени, а уже спустя час (в 14:55 мск) были перезапущены две из четырех линий 220 кВ: Тамань — Камыш-Бурун и Тамань — Кафа 2-ая цепь.
Температура идёт вверх
Между тем синоптики прогнозирую дальнейшее повышение температуры в регионе. Так, на Кубани действует экстренное предупреждение: столбики термометров могут достигнуть отметки +37 градусов. В Тамани тем временем держится жара на уровне +30 градусов, а в некоторых районах крымского полуострова достигает 38-40 градусов.
«В степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара, максимальная температура 38-40 градусов», — предупреждали накануне в управлении МЧС по полуострову.
Помимо этого в ведомстве отметили, что в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер со скоростью 20-25 м/с.
Туристы довольны
Эти обстоятельства, однако не влияют на летний туристический сезон в Крыму, о чём доложил президенту России Владимиру Путину глава Ростуризма Олег Сафонов.
«Несмотря на резко возросший уровень конкуренции и неблагоприятные начальные погодные условия количество отдохнувших в Крыму в настоящее время находится примерно на уровне предыдущего — рекордного — 2016 года и составляет более 2,3 млн человек», — заявил Сафонов.
Он также отметил, что около половины туристов организовали свою поездку без участия туроператоров, а 44% приехали в республику с семьями.
«Мы проводим социологические исследования, спрашиваем, как они, туристы, отдохнули и насколько они довольны отдыхом: 85% сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться, из этого количества 35% впервые посещали Крым», — подытожил Сафонов.
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