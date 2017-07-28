Рубль в начале августа удивит всех своим ростом

Станислав Вернер , глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office:

- Рубль, как бы это ни было парадоксально, может в начале августа укрепиться. Эмоциональные продажи нерезидентами российских госооблигаций подходят к концу, а рост цен на нефть позволяет вернуться к продажам подорожавшей валюты.



Угроза расширения санкций на российский долг, что следует из обсуждаемого законопроекта, становится Дамокловым мечом, который останется над экономикой РФ долгие годы. Тем не менее, Вашингтон вряд ли решится пойти на столь крайние меры, ведь по сути этим самым он перечеркнет окончательно любую возможность договориться по ключевым международным вопросам.





Остальные меры фактически закрепят то, что есть неформально сейчас и усложнят жизнь отдельным компаниям. Поэтому в Минэкономразвития и в некоторых инвестбанках не стали пересматривать свои макроэкономические прогнозы. Значит, пришло время обратить внимание на фундаментальные факторы и прежде всего на цены на нефть.



Снижение коммерческих запасов нефти в США по данным от Минэнерго позволило котировкам Brent закрепиться выше 50 долларов за баррель, при этом сигналы, прозвучавшие в Питере по итогам заседания мониторинговой комиссии, дают уверенность в том, что их подъем в ближайшее время продолжится. Целями выступают 52-54 долларов за баррель. Это создает люфт для рубля, тем более, что на предстоящем в пятницу заседании Банк России воздержится от изменений монетарной политики.

Инфляционные риски из-за плохой погоды не дадут продолжить цикл понижения ключевой ставки. Консенсус таков, однако треть участников рынка ждут понижения, что создает дополнительный потенциал. Благодаря действию этих факторов, доллар может попытаться дойти до 58 рублей, а евро - до 69 рублей. Однако такие успехи в итоге окажутся мимолетными.



Август - традиционно опасное время для российской валюты. К этому времени может исчезнуть поддержка со стороны рынка энергоносителей, ухудшится платежный баланс - в прошлом году приток валютной выручки становился близким к нулю. Ситуацию усугубляет то, что российским банкам и корпорациям, согласно данным ЦБ, в третьем квартале предстоит найти 16 миллиардов долларов, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам.



Так что рубль до конца года будет уязвим и предстоящее укрепление будет как нельзя кстати для тех, кто планирует расходы в валюте.