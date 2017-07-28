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Российская Газета

Япония включила китайские компании в список санкций против КНДР

Япония расширит санкции против КНДР
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Власти Японии расширят эмбарго против КНДР. В санкционный список включат также китайские компании, передает РИА Новости.
Организациям и лицам, занимающиеся финансовой деятельностью с КНДР, заморозят активы и счета. В частности, речь идет о компаниях, занимающихся транспортными перевозками, внешнеэкономической деятельностью, торговлей углем.
В число компаний, чьи активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены, включены пять фирм, в том числе две китайские, и девять частных лиц.
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РИА Новости
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