Беда кофеманов: цены на кофе в России могут подняться на 20% к концу года

Приблизительно на 20% могут вырасти цены на кофе к Новому году, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова. Подорожание связано с ростом стоимости продукта у поставщиков из-за рубежа.

Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим



— Вадим Зуйков.





Согласно данным Федеральной таможенной службы с начала 2017 года по май кофе у зарубежных поставщиков стал дороже на 21,7%, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Такую информацию опубликовал Минсельхоз в своем ежемесячном обзоре. Как отметили в ведомстве, на 3,6% вырос и физический объем импорта кофе.

Розничная стоимость продукта уже стала выше, поскольку поставщики подняли отпускные цены. С января по январь натуральный растворимый кофе стал дороже на 9%. В среднем за продукт россияне платят 2,36 тысячи рублей за один килограмм. Натуральный кофе в зернах и молотых обходится на 6% дороже. Сейчас его стоимость составляет порядка 1,01 тысячи за килограмм.



Роскачество подсчитало, сколько в среднем тратят москвичи на кофе за год. Выяснилось, что кофеманы отдают примерно 43,8 тысячи рублей в год на любимый напиток в столичных кофейнях.