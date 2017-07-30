Главное сейчас
-
Заявление Тиллерсона вызвало недоумение в посольстве России
-
На Украине предложили поиздеваться над российскими артистами
-
В Боливии США назвали угрозой для ООН из-за санкций против РФ
-
Трамп уточнил роль «гениев», «сделавших» его президентом
-
Женщины Стамбула протестуют против традиционного дресс-кода
Главные события у вас в почте
Льготы для населения по оплате электроэнергии предложили сократить на 10%
Фото: www.inmyroom.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила с начала следующего года сокращать льготы по оплате электроэнергии для населения, пишет РБК. Цель законопроекта — ликвидировать перекрестное субсидирование.
ФАС предлагает с июля 2018 по июль 2027 года снизить скидку для льготников с 30% до 20%, по 1% в год. Изменения затронут жителей сел, пользователей электроплит, а также приравненных к населению потребителей: садоводческие и гаражные кооперативы, религиозные организации, жилой сектор военных гарнизонов и так далее.
Промышленные потребители, на которых сейчас лежит оплата электричества для названных категорий граждан, считают эти изменения незначительными: за десять лет их платеж вырастет на 10–20 млрд рублей.
Размер перекрестного субсидирования не превышает 230 млрд рублей в год. ФАС предложила «плавную динамику», чтобы не повышать тарифы для населения слишком резко. В течение программы предельный размер «перекрестки» будет формироваться ежегодно для каждого региона.
Оставить комментарий