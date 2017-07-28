СМИ узнали, как агенты пенсионных фондов обрабатывают клиентов

Возможные фальсификации при переводе пенсионных накоплений россиян связали с деятельностью агентов, привлекающих клиентов в пенсионные фонды. Об этом пишут «Ведомости»

Корреспондент газеты прошел собеседование в компаниях, работающих с крупными фондами - Retail Partners Company (агент НПФ «Будущее» и «Согласие»), «Пенсия-инвест» («Газфонд пенсионные накопления») и «Центр планирования пенсии». Как утверждает издание, оказалось, что агенты «обманывают людей, выдавая себя за сотрудников государственного Пенсионного фонда России (ПФР) , называя «свои» фонды лидерами по инвестиционному доходу и утаивая его потерю при переводе средств».

По данным «Ведомостей», агенты «Центра планирования пенсии» ищут клиентов в бюджетных и частных компаниях. Их учат, что для свободного посещения предприятий «нужно назваться представителем ПФР». Государственный фонд упоминают для того, чтобы у собеседника сложилось впечатление, что встречу назначают именно сотрудники ПФР. При этом корреспондент газеты услышал, как старший специалист пенсионного страхования «Центра планирования пенсии» заявил, что компания уже отходит от этой практики, так как «честная работа приведет к хорошим результатам».

Агенты «Газфонд пенсионные накопления» для привлечения клиентов встречаются с представителями компаний и ходят по квартирам, проводя «выдачу документов ОПС по принципу переписи населения». Агенты «Пенсия-инвеста» убеждают клиентов, что в их обязанности входит выдача ОПС в рамках пенсионной реформы.

Кроме того, в «Центре планирования пенсии» отмечают, что оповещение граждан о потере инвестиционного дохода остается на усмотрение агента, но лучше рассказать об этом, так как клиенты «обращают внимание на подобную заботу».

Адвокат BGP Litigation Георгий Баганов заявил, что, «если агенты представлялись работниками ПФР, то состав мошенничества сложно доказать». «Если застрахованное лицо по-прежнему может перевести деньги в тот фонд, в который хочет, формально по законодательству накопления не похищены», - пояснил он.

В самом ПФР напомнили, что сотрудники фонда никогда не обходят дома и «тем более не подходят к людям на улице с просьбой подписать какие-либо бумаги или предоставить номер СНИЛС».