Запад не поможет: Россия остается опорой экономики Украины

Глобальные планы властей Украины после революции «Евромайдана» за последние годы свелись к одной тенденции: официальный Киев всеми силами отгораживается от России. Здесь стоит вспомнить стену на границе, которую решил возводить экс-премьер Арсений Яценюк , рвы против российской боевой техники, которые предложил глава МВД Украины Арсен Аваков , блокаду торговли с Крымом, подрыв ЛЭП и энергоблокаду полуострова, блокаду Донбасса. И еще целый ряд инициатив подобного рода: от введения визового режима с РФ до запрета на ввоз российских книг.

Апофеозом стало недавнее выступление президента Украины Петра Порошенко на концерте, посвященном началу действия безвизового режима с ЕС . «Мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с российской империей, а украинского демократического мира – с авторитарным «русским миром», — говорил он.

Но пока Порошенко готовился порвать с «русским миром», экспорт Украины в Россию вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом (отрезок январь-май): до $2,67 млрд. Более того, экономическая статистика полностью опровергает слова Порошенко. Киев в принципе не может разорвать отношения с Москвой. По крайней мере, до тех пор, пока Украина существует в сегодняшнем виде.

Товарооборот между Россией и Украиной начал падать еще с 2012 года, и в итоге обвалился с $45 млрд до $10,23 млрд в 2016-м. С 2014 года — в результате «Евромайдана» — пошел резкий обвал с отрицательной динамикой в 50% ежегодно.

Сменивший юрисдикцию Крым теперь торгует не от лица Украины, а как субъект РФ. Все непросто и с Донбассом, предприятия которого до 2014 года работали преимущественно на российский рынок. Сейчас идет взрывной рост — конечно, относительно крайне низкой сравнительной базы, но тем не менее. Насколько затянется эта тенденция, никто сказать не может, как и не существует прогнозов по товарообороту Украины и России. В любой день могут последовать новые киевские «санкции», которые в очередной раз перевернут ситуацию.

Россия продолжает в настоящее время оставаться крупнейшим торговым партнером и инвестором Украины, — несмотря на частые публикации в украинских СМИ данных о торговле с Евросоюзом. Этот тренд пережил все украинские революции и реформы.

Даже во времена Януковича пропагандисты евроинтеграции заверяли: рынок ЕС — 500 млн человек (богатых), рынок РФ — 140 млн человек (далеко не таких богатых). Оказалось, что пропагандисты либо сами не знали, о чем вещали, либо вводили собеседников в заблуждение.

Яркую характеристику событиям последних лет дал в недавнем интервью экс-министр экономики Украины Виктор Суслов . «Я неоднократно доказывал критическую важность для украинской экономики промышленных и научных связей с Россией. Теперь я об этом перестал говорить. Эти связи уже утрачены и восстановлению не подлежат, — говорил он изданию «Капитал». — Там, где они были критически важны для России, она пошла на многомиллиардные расходы, проведя политику замещения. Десятки миллиардов долларов при этом РФ потратила, а Украина потеряла. Мы утратили перспективу для многих уникальных предприятий и технологий».

Одна из самых ярких иллюстраций — днепропетровский завод «Южмаш», флагман украинского ракетостроения. Здесь Украина в связке с Россией производила ракету «Зенит» для запуска спутников и множество другой космическо-военной продукции.

По политическим причинам проект был торпедирован посредством наложения на РФ санкций, и сейчас «Южмаш» находится в тяжелом положении. Сотрудники выходят на работу день-два в неделю, огромные коммунальные долги, из-за которых на предприятии периодически отключают электричество, миллионные долги по зарплатам.

Попытка уйти от производства с Россией космической техники в другие сферы — производство тракторов и троллейбусов — провалилась, эта техника оказалась неконкурентноспособной. Между тем, для Украины окончательная потеря днепропетровского предприятия чревата потерей и статуса космической державы.

Есть еще один нюанс: не секрет, что многие специалисты из «Южмаша» переехали в Россию и работают на российских предприятиях, поддерживая финансово свои семьи на родине. Так же поступили судостроители Николаева и Херсона, моторщики из Запорожья и многие другие украинцы.

Запорожский завод «Мотор Сич» — крупнейшее предприятие, которое производило двигатели для всех российских вертолетов, многих видов самолетов и крылатых ракет. Здесь ситуация не столь печальная, как на «Южмаше». Предприятие получает небольшие заказы из Европы и Китая, и это позволяет продолжать работу. Кроме того, у «Мотор-Сич» есть представительства и часть производства в Белоруссии и России, с помощью которых удается обходить запрет президента Украины на продажу РФ продукции военного или двойного назначения.

Однако если политическая ситуация на Украине не изменится — худшее впереди.

Такая же ситуация в судостроительной и авиационной отраслях. «Антонов» в 2016 году не произвел ни одного самолета. Денег для замены российских комплектующих и модернизации мощностей у концерна нет. 19 июля правительство Украины приняло решение о его ликвидации.

Между тем, есть еще сравнительно небольшие предприятия, работа которых чрезвычайно важна для выживания населения городов, в которых они расположены. В прошлом году на Украине возник флэшмоб, когда десятки региональных предприятий при поддержке ряда депутатов Верховной рады выступили с призывом к Порошенко восстановить экономические отношения с Россией, пока здесь все «окончательно не обрушилось».

«Надежды на международную финансовую поддержку все меньше, мы не имеем права отказываться от устоявшихся экономических отношений. Мы должны быть реалистами и сказать себе суровую правду: без возрождения прагматических отношений с традиционными экономическими партнёрами (с Россией), большинство предприятий-локомотивов обречены на постепенную стагнацию», — заявлял депутат Яков Безбах . Однако в Киеве эти призывы до сих пор не были услышаны.

Едва ли не самый технологически сложный образец продукции, которую Украина поставляет в ЕС — компоненты для автоэлектроники (в основном, кабели). Тогда как ранее в РФ поставлялись украинские двигатели, станки, оборудование для промышленных предприятий.

Еще пять лет назад одних только грузовых полувагонов в Россию продавали несколько десятков тысяч. Именно таким образом формировались невероятные сегодня $15 млрд от экспорта в РФ (данные 2013 года).

Сельское хозяйство — еще одна жертва нынешнего политического курса Украины. Достаточно вспомнить, что до госпереворота летом в Крым приезжало 5-6 млн туристов. Юг Украины долгие годы кормил отдыхающих, — и продолжал бы до сих пор. Однако после торговой блокады Крыма властями Украины и активистами так называемых добровольческих батальонов это стало невозможно.

Фермеры, конечно, частично нашли другие рынки, но неравноценность замены очевидна. В итоге в той же Херсонской области работники сельскохозяйственной отрасли далеко не в восторге от киевских инициатив.

Чтобы удобнее было полностью порвать с Россией, Киев при поддержке Вашингтона провозгласил курс на создание «аграрной сверхдержавы».

«Украина уже является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров, но она должна стать аграрной сверхдержавой. У Украины около четверти всех мировых запасов черноземов, страна может легко удвоить объемы зерна, которые экспортирует», — уверял в начале 2016 года Джеффри Пайетт , в то время посол США в Киеве.

Однако и здесь есть нюанс. Украине не стать «аграрной сверхдержавой» без удобрений, — а их не произвести без российского газа по адекватной цене. «Нафтогаз Украины» взял курс на отказ от закупок топлива в России напрямую. 19 июля в стране отметили очередной «праздник» — 600 дней без закупок газа. Химические заводы, производящие удобрения, до сих пор простаивают, производство упало в разы.

В середине июня Ostchem Holding, контролирующая 4 из 6 заводов по производству удобрений на Украине, заявила о возобновлении производства. Однако его объемы вряд ли будут большими. На экспорт химические предприятия Украины больше не работают. Так называемый реверсный газ из ЕС пока хорош только для лозунгов о независимости. Для реального производства цена этих углеводородов слишком высока.

В 2013 году Украина входила в топ-10 производителей азотных удобрений и контролировала 6% мирового рынка. Продажа удобрений за рубеж принесла заводам примерно $1,2 млрд выручки. Сопоставимую сумму они получали и на внутреннем рынке. В первом полугодии 2017 года за границу удалось продать удобрений лишь на $72 млн, а треть внутреннего рынка теперь занята продукцией из РФ. Было бы больше, если бы не антидемпинговые пошлины.

Украинские химики признают, что даже несмотря на пошлины, внутренний рынок они теряют. Единственный способ спасти заводы — возобновить поставки того же газа из России.

Газовая проблематика задевает не только химическую отрасль, но и всю экономику Украины. В начале июля в Киеве проходил саммит Украина — ЕС, во время которого украинская сторона в очередной раз озвучила Европе свое предложение: заблокировать строительство «Северного потока — 2». Вместо него Европе было предложено создать газотранспортный консорциум и совместно эксплуатировать украинскую трубу.

Это не первая попытка. «Торговать трубой» Украина начала давно, предлагая ее попеременно то Европе, то США, то «Газпрому» . При этом газотранспортная система оценивалась в десятки миллиардов долларов и желающих не находилось.

Теперь случай особый: Украина уже в ближайшее время может лишиться транзита российского газа, а это важнейшая статья доходов. «Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, главная цель которой отнюдь ни экономическая, ни энергетическая, а цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть», — негодовал президент Порошенко.

Напомним, что 90% прибыли «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил именно за счет доходов от транзита газа.

2 миллиарда долларов — очень серьезная для Украины сумма, которую не компенсировать простой торговлей. Транзитная история, без преувеличения, — вопрос выживания для страны.

Проблемы коллапса отдельных, даже больших стратегических предприятий, можно как-то решать и что-то делать. Но когда страна потеряет статус транзитера российского газа, этот ущерб будет невосполнимым долгие годы.

Украина — далеко не единственная постсоветская республика, которая пытается вести экономическую войну с Россией. Однако именно у нее получается делать это себе во вред. И у прибалтийских республик, и у Грузии есть свои претензии к Москве, которые порой выливаются в абсурдные действия. Однако даже они стараются без нужды не враждовать с Россией за счет своего кармана.

Грузия, не имеющая дипотношений с Россией, сумела, по крайней мере, не помешать росту товарооборота в 2016 году на солидные 17% (всего $800 млн). Но еще более показательна, чем сухие цифры товарооборота, тема туризма. Российский турист в Грузии остается желанным гостем, несмотря на все политические проблемы между странами.

Согласно официальной информации, в 2016 году закавказскую страну посетили 1,037 млн россиян (впервые в истории число визитеров из РФ за год превысило миллион). Это на 12% больше, чем годом ранее. Насколько можно судить по публичным заявлениям, стороны довольны друг другом, а грузины получают еще и неплохой доход в казну.

Информации, сколько заработали именно на россиянах, нет, но общие доходы от туризма превысили $2 млрд. Можно не сомневаться, что российский вклад в этой сумме внушителен.

Пик туризма россиян в Прибалтику, по понятным причинам, позади. Но исторически настороженные прибалты поставили взаимодействие на другие рельсы. Например, литовский товарооборот в 2016 году составил почти $3 млрд, из них $2,5 млрд – российский импорт. Больше половины импорта приходится на импорт нефти для Мажейкяйского НПЗ.

С Латвией — та же история: $5,2 млрд оборота, из которых $4,8 млрд – импорт из РФ, 86% импорта — минеральное топливо. У Эстонии, чьи идеологические разногласия с Москвой временами выливаются в скандалы (чего стоит только перенос «Бронзового солдата»), в мае этого года экспорт в РФ вырос на 53% (вообще, на Россию приходится 7% от общего объема экспорта Эстонии, это четвертое место в списке партнеров).

Между тем, про туризм на Украину, — до недавних пор довольно популярный (не секрет, что именно россияне многие годы делали выручку Львову и Закарпатью, Киеву и Одессе) — в нынешних условиях не приходится. Однако и в более практических вопросах ситуация проблемная.

Инициатива министра энергетики Украины Игоря Насалика, сторонника прекращения закупки угля не только в самопровозглашенных республиках Донбасса, но и в РФ, — яркий пример.

Обычно в данном контексте говорят о проблемах населения, оставшихся без света и тепла. Но уголь сегодня закупается не только для нужд энергетики, но и для металлургов. Металлургия — критически важная отрасль для Украины, один из крупнейших генераторов валютных поступлений в страну.

Покупать в США, как предлагает Порошенко, недешевое удовольствие. В I квартале покупали по $206 за тонну. Поэтому пока Украина будет гордо отказываться от угля из ЛНР и ДНР, у нее не остается иного выхода, кроме как брать его в России. Что подтверждается цифрами: за первое полугодие импорт вырос в 1,8 раза, — до $1,257 млрд.

Впрочем, есть признаки, что пресловутая блокада Донбасса не так уж прочна. Дело тут как в интересах украинского государства, так и в холдинге Рината Ахметова «ДТЭК Энерго».

Вскоре после остановки всех антрацитовых ТЭС на Украине «ДТЭК Энерго» начала завозить уголь из РФ, — из собственной шахты в Ростовской области. Однако вполне может быть, что шахта используется исключительно для легализации «угольного реверса».

Дело в том, что для компании сейчас очень важна себестоимость: африканский уголь дорог, а из-за режима ЧП государство снизило для «ДТЭК Энерго» тариф почти в 2 раза (с 2,09 гривен/квт·ч в начале апреля до 1,24 гривен/кВт·ч в апреле-июле). Пока никто не знает, каким будет тариф дальше, но для компенсации убытков компании необходим дешевый уголь для снижения себестоимости.

Правительство Украины, в свою очередь, озабочено поиском оборудования для химического анализа угля, чтобы определять его происхождение, и если что — запретить. Пока из правительства звучат заявления о больших запасах угля, но ближе к зиме ситуация может кардинально измениться. Поэтому Киев заинтересован в «гибкой» блокаде, чтобы в любой момент можно было начать спасаться от энергетического коллапса донецким углем.

Происходящее сейчас с Украиной — один из ярчайших примеров постсоветского сценария. Антироссийские демарши и уверенность в своей исключительности здесь сменились на недоумение после роста цен на энергоносители и постепенного падения грузооборота портов — как это уже было в Прибалтике.

Литва, Латвия и Эстония уже осознали, что не могут себе позволить полностью отказаться от экономического сотрудничества с Россией и зарабатывать на сотрудничестве с НАТО

Сама же Украина сейчас только в начале этого пути, и, несмотря ни на что, еще может отказаться от самого жесткого сценария, сохранив и государственность, и экономику.