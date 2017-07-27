Землю предложили отдать хорошим людям

Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад о проблемах земельных отношений в России, предложив собственную концепцию их реформирования. Среди предложений — создание мегарегулятора в этой сфере, реорганизация системы кадастрового учета, проведение тотальной инвентаризации земель, расширение прав муниципалитетов. Хотя эти предложения описаны достаточно подробно, они, по признанию авторов, пока не взяты в программу структурных и институциональных реформ в России после 2018 года, которую сейчас готовит ЦСР.





Авторы доклада «Земля для людей» — директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда и президент Российской ассоциации частных землемеров Валерий Алакоз — утверждают, что земля как ресурс используется недостаточно эффективно, добросовестным собственникам и пользователям не хватает правовых гарантий. В стране наблюдается дефицит участков при изобилии неиспользуемой земли, а актуальной информации о состоянии земельного фонда нет ни у общества, ни у государства.

В докладе отмечается, что доля частных земель с 2001 по 2015 год практически не изменилась (7,8% и 7,6% соответственно) — более 92% земель по-прежнему в госсобственности. В то же время частными являются 70% сельхозугодий, поскольку именно они были объектом приватизации. Из-за отсутствия предложения участков другого назначения плодородные земли массово переводятся в иные категории и вовлекаются в застройку. Это приводит к хаотическому развитию территорий, нарушению интересов владельцев соседних участков, излишней нагрузке на инфраструктуру и искажению цен (к примеру, кадастровая стоимость участка, выведенного из сельхозкатегории для строительства автозаправки, возрастает в 200 раз). Земля не является полноценным экономическим активом, поскольку 90% сельхозземель и территорий населенных пунктов не разграничены, а из зарегистрированных в кадастре 59 млн участков менее 29 млн могут участвовать в сделках.



Нынешняя ситуация ущемляет интересы не только граждан, но и государства, констатируют в ЦСР. Бюджетные поступления от продажи и аренды госземли неадекватно малы, поскольку участки под разные нужды не сформированы, а исчисление земельного налога не основано на рыночных факторах. Обрывочная, разрозненная и не вполне совместимая информация по земельным участкам, лесам, недрам, коммуникациям, качеству угодий затрудняет принятие решений как для собственников, так и для государства. Многочисленные изменения системы регистрации прав и кадастрового учета не привели к созданию достоверного массива информации об участках, заключают в ЦСР.



В качестве решения проблем эксперты предлагают комплекс мер, который мог бы лечь в основу широкомасштабной реформы. Среди них — кардинальное изменение системы кадастрового учета и сплошная инвентаризация государственных и частных земель за счет бюджета или с софинансированием граждан (при этом плата за уточнение границ участка должна составить не более 2–3 тыс. руб. вместо нынешних 15 тыс.). Кроме того, государство должно гарантировать возмещение убытков собственника в случае внесения в кадастр неверных данных об обременениях, а также снижения стоимости участка или утраты прав на него из-за решений властей в отношении соседних участков. Предлагается также создать единый стандарт баз данных различных ведомств с привязкой к кадастровому номеру участка и обеспечить свободный доступ к открытой информации для граждан через портал госуслуг.



Размер земельного налога в ЦСР предлагают привязать к рыночной стоимости участков с учетом всех обременений. В рамках земельных фондов всех уровней предлагается создать банк сельхозземель, доступных малым предпринимателям. Предоставление земель из муниципальной собственности для общественных целей должно быть бесплатным, для социально значимых видов деятельности и малых предприятий проводиться на основе конкурса, для иных целей — через аукцион. Для разрешения противоречий между сельским хозяйством и строительством предложено выделить ценные и особо ценные земли, которые могут использоваться под иные цели лишь в исключительных случаях (или не могут вовсе), а также разработать регламенты использования земель для каждого участка и ограничить возможности включения сельхозземель в границу населенных пунктов. При этом право на застройку в рекреационных поселках предлагается продавать на аукционе.



Новая земельная политика ЦСР предполагает также снятие чрезмерных ограничений на хозяйственное использование лесных земель, ограничение возможности для монополизации земли, увеличение минимального срока аренды сельхозучастков с трех до девяти лет и расширение доступа к земле фермеров. Проведение единой земельной политики и координацию ведомственных интересов в ЦСР предлагают поручить новому мегарегулятору.

