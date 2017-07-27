В России предложили создать министерство земельных отношений

В России необходимо создать единый федеральный орган управления землей.





С таким предложением выступили авторы доклада "Земля для людей" - Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС и Валерий Алакоз, президент Российской ассоциации частных землемеров. Исследование подготовлено в Центре стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин



Государство - главный земельный собственник, но полномочия по управлению этими просторами размыты по разным ведомствам. В пример эксперты приводят опыт Китая, где весьма успешно работает министерство земельных отношений. А начать реформу можно с передачи минфину госреестра объектов недвижимости. Министерство больше всех заинтересовано в увеличении сборов от земельного налога и поддержании госреестра в актуальном состоянии, пояснили эксперты.

Земля в России пока не стала полноценным экономическим активом, говорится в исследовании. Большинство участков не имеет границ, признаваемых государством. Это затрудняет проведение сделок, бюджеты всех уровней получают мало доходов от земли.



Что делать? Как поднять эту целину? Совершенствовать систему учета и регистрации земли. Эксперты советуют перейти от ведения разрозненных баз данных ведомствами к созданию совместимых баз, сведения которых позволят покупателю и госорганам получить всю информацию об участке и объектах на нем.



"Для создания такой системы необходимо провести комплексные кадастровые работы и внести в систему все участки, их характеристики, собственников", - уточнила Наталья Шагайда.



Попытки наладить систему кадастрового учета предпринимались, но их нельзя признать успешными, отмечается в докладе. Сегодня менее половины участков, которые числятся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН), имеют границы, установленные в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства. Из тех участков, которые числятся как ранее учтенные, сформированные до создания кадастра, около 67 процентов не имеют границ, установленных в соответствии с требованиями земельного законодательства. Все эти участки ограничены в обороте.



До сих пор права на землю, находящейся в государственной собственности, фактически не разграничены между федерацией, регионами и муниципалитетами. Исключение - земли промышленности и особо охраняемых территорий и объектов (доля неразграниченных земель здесь - 35-36 процентов), а также лесного фонда (20 процентов). "Муниципалитеты получили право распоряжаться государственной землей, но без разграничения прав это не предоставляется возможным", - поясняет Шагайда.



Один из основных выводов доклада: в нашей стране до сих пор нет системы гарантий прав на землю для добросовестных владельцев. Государство не гарантирует, что если участок поставлен на кадастровый учет, то это означает официальное согласие с правильностью расчета площади и установления границ, комментирует Шагайда. Работник кадастровой службы просто исполняет свои технические функции. Он не имел и не имеет актуальной информации, чтобы проверить правильность границ. Поэтому при постановке на учет соседнего участка может оказаться, что границы пересекаются. Итог: собственники втягиваются в длительные споры, оперативно решить вопрос нельзя.



Кроме того, границы участков, описанных по правилам 1998-2000 годов и внесенных в кадастр, а также участков, внесенных в реестр в ходе дачной амнистии, не удовлетворяют требованиям, позднее установленным государством. Новые требования к описанию границ ставят такие участки вне закона, уточняет Наталья Шагайда. По ее словам, в нынешних условиях они не могут быть объектами земельного оборота (даже если стороны сделки соглашаются, что характеристики участка могут измениться при описании границ по новым правилам). Требуется новое межевание, а это новые расходы собственника.



Ранее поставленные на кадастровый учет участки, прошедшие межевание по старым правилам, могут снять с публичной кадастровой карты. Владелец, оплативший работы кадастрового инженера и выполнивший все требования государства по старым правилам, имеющий на руках свидетельство о госрегистрации права, узнает об этом, когда ему нужно будет, например, участок продать. Такие случаи имеют массовый характер.



Тезисы



Как поднять целину



Государственная собственность на землю должна быть разграничена, говорится в докладе Центра стратегических разработок. Основная часть земель должна находиться в муниципальной собственности.



Один из острых вопросов - использования сельскохозяйственных угодий под застройку.



В отношении лесных участков надо уточнить лесоустройство с выделением рекреационных зон, установить регламенты использования участков в этих зонах для доступа местного населения. И после наведения порядка получение участка под спасательную станцию у лесного водоема на аукционе перестанет быть единственно возможной опцией.



Вопросы, связанные с концентрацией и монополизацией земельных ресурсов надо регулировать максимально аккуратно - не перебрать с жесткостью, но и не забывать об интересах среднего и малого бизнеса.