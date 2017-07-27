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Немецкие бизнесмены: санкции на руку "Северному потоку-2"
Американские ограничительные меры в отношении России парадоксальным образом могут помочь реализации проекта «Северный поток-2». С таким заявлением выступил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Его слова передаёт «Коммерсант».
«Я думаю, что, может быть, даже наступит такая некая парадоксальная ситуация, что даже «Северному потоку» это поможет. Солидарность сейчас европейская против такой американской политики очень сильная, и уже многие европейские политики, в том числе Жан-Клод Юнкер заявили, что энергетическая политика решается все-таки в Европе, а не в Вашингтоне. Может быть, это даже где-то поспособствует осуществлению этого проекта», - заявил Хармс.
Хармс добавил, что проект «Северный поток-2» сталкивается с противодействием со стороны отдельных государств и Еврокомиссии. Директор организации не исключил, что между Вашингтоном и Брюсселем может начаться торговая война в связи с принятием нового пакета санкций, однако назвал подобный сценарий маловероятным.
25 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, ужесточающий ограничительные меры в отношении России. Новые санкции усложнят процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». В Брюсселе заявили, что американские санкции могут ударить по энергетике и другим секторам экономики Европейского союза, связанных с Россией, и заявили о готовности принять ответные меры. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». Эксперты указывают, что попытка помешать реализации «Северного потока -2» связана с желанием властей США наладить поставки сжиженного газа в Европу.
«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море.
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