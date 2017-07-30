В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов



Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В случае заключения договора на авиаперевозку пассажир обязуется оплатить услугу, а при сдаче им багажа — также провоз этого багажа.



При этом поправками предусматривается, что возвратный авиабилет при расторжении договора воздушной перевозки должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир в данном случае будет оплачивать провоз своего багажа только в том случае, если он будет превышать установленные нормы.



Согласно тексту закона, авторами сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади, а также уточняется, что перевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.



Уточняется, что закон вступает в силу после 60 дней со дня его официального опубликования.