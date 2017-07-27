АКРА: Россия в 2018 году может перестать быть международным кредитором

Россия в 2018 году может отказаться от роли международного кредитора и стать нетто-заемщиком, свидетельствуют данные исследования АКРА в области долговых рынков России и Казахстана.

«Начиная с 2018 года в РФ государство может стать нетто-заемщиком как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Однако если будет применяться новое бюджетное правило для федерального бюджета, после 2020 года Россия вернется к роли кредитора», — говорится в сообщении пресс-службы рейтингового агентства.

При этом отмечается, что роль чистого заемщика нетипична для сырьевых экономик. В то же время Казахстан в будущем сохранит за собой роль крупного кредитора.

Кроме того, отмечается влияние санкций на российские долговые рынки: в частности, сократилась с 15 до 13% доля долга, чувствительного к вынужденному погашению. По мнению АКРА, максимальная доля активов, ликвидность которых может быть ограничена расширением санкций, составляет 21,5%.