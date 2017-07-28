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Турбины Siemens модернизировали российским ноу-хау
Компания «Технопромэкспорт» признала, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций. Оборудование было модернизировано с помощью российского ноу-хау. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя предприятия.
В «Технопромэкспорте» заявили, что компания понесла убытки при транспортировке оборудования, его установке и сертификации. При этом представитель российского предприятия отметил, что, несмотря на предложения немецкого концерна выкупить турбины, официальных предложений от Siemens о сделке не поступало.
Российская компания приобрела у Siemens четыре газовые турбины в 2015 году для строительства электростанции в Тамани. Однако на конкурс по строительным работам ни одна компания заявлена не была. В «Технопромэкспорте» объяснили отказ от участия невыгодными условиями. 11 июля в Siemens признали, что их турбины были незаконно поставлены в Крым. Компания подала на «Технопромэкспорт» в суд. Кроме того, немецкий концерн отказался от поставок оборудования, необходимого для энергетических объектов, российским государственным компаниям. Siemens также выходит из совместного с «Технопромэкспортом» проекта «Интеравтоматика», где немецкой компании принадлежали 46% акций.
5 июля 2017 года агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о поставке двух из четырёх газовых турбин в Крым, несмотря на западные санкции. Ограничительные меры Европейского союза не позволяют европейским компаниям сотрудничать с предприятиями полуострова. В Кремле с июля 2017 года признавали, что турбины были доставлены в Крым, однако отмечали, что оборудование произведено в России. Турбины были доставлены на полуостров для двух строящихся электростанций в Симферополе и Севастополе. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.
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