Турбины Siemens модернизировали российским ноу-хау



Компания «Технопромэкспорт» признала, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций. Оборудование было модернизировано с помощью российского ноу-хау. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя предприятия.

В «Технопромэкспорте» заявили, что компания понесла убытки при транспортировке оборудования, его установке и сертификации. При этом представитель российского предприятия отметил, что, несмотря на предложения немецкого концерна выкупить турбины, официальных предложений от Siemens о сделке не поступало.



Российская компания приобрела у Siemens четыре газовые турбины в 2015 году для строительства электростанции в Тамани. Однако на конкурс по строительным работам ни одна компания заявлена не была. В «Технопромэкспорте» объяснили отказ от участия невыгодными условиями. 11 июля в Siemens признали, что их турбины были незаконно поставлены в Крым. Компания подала на «Технопромэкспорт» в суд. Кроме того, немецкий концерн отказался от поставок оборудования, необходимого для энергетических объектов, российским государственным компаниям. Siemens также выходит из совместного с «Технопромэкспортом» проекта «Интеравтоматика», где немецкой компании принадлежали 46% акций.

