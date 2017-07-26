В McDonald's ответили на обвинения сотрудника



В России «Макдональдс» соблюдает все требования по чистоте ресторанов и безопасности продукции. С таким заявлением выступила пресс-служба компании. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на старшего менеджера по связям с общественностью «Макдоналдс» в России Оксану Белайчук

«В то время как наши коллеги из США проверяют достоверность исходной информации, мы можем сообщить, что «Макдональдс» в России работает в полном соответствии с требованиями, предписанными российским законодательством, и гарантирует каждому посетителю качество и безопасность нашей продукции», — заявила Белайчук.



Белайчук добавила, что все 47 тысяч сотрудников российского «Макдональдса» проходят санитарный инструктаж. Кроме того, представитель компании отметила, что оборудование и инвентарь всех ресторанов сети дезинфицируются каждый день.



25 июля сотрудник одного из ресторанов сети «Макдональдс» в американском штате Луизиана Ник опубликовал снимки с кухни. На фотографиях видно, что кухонный инвентарь и машины по изготовлению мороженого покрыты грязью, а некоторые детали аппаратов заросли плесенью. Молодой человек был уволен из компании.