Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат в 2018 году



Проект федерального бюджета на 2018 год остается консервативным, но в нем надо предусмотреть расходы на реализацию всех приоритетных проектов. Об этом в среду, 26 июля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев , передает «Интерфакс»

«Само собой, у нас сохраняются емкие социальные обязательства по повышению зарплат, индексации пенсий, поддержке наиболее уязвимых групп населения, притом, что по действующим проектировкам на 2018 и 2019 годы бюджет остается консервативным», — приводит агентство его слова.





Ранее, 25 июля, в Пенсионном фонде России сообщили, что с августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат выплаты. Максимальный размер прибавки — примерно 222 рубля. Кроме того, ожидается, что к 2020 году размер страховой пенсии по старости увеличится на 13 процентов и достигнет 14,9 тысячи рублей.

19 июля Медведев также заявил, что социальную защиту россиян необходимо усилить. Он подчеркивал, что на реализации этой цели экономить нельзя, так как «речь идет о поддержании здоровья людей, тех, кто работает в бюджетной сфере».

