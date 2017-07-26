Киев прекратил поставки электричества в ДНР и ЛНР

Власти Украины с 26 июля полностью прекратили поставки электричества на территории ЛНР и ДНР. Об этом на своей странице в Facebook заявил исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук

По его словам, потребности этих территорий в энергии «покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС (находятся в ДНР), другими производителями электроэнергии, а также за счет поставок из Российской Федерации».

Как заявили РИА Новости в Минугля и энергетики ДНР, это решение не отразится на жителях региона. По словам представителей ведомства, «ДНР энергетически независима от Украины».

В апреле Киев прекратил подачу электроэнергии в ЛНР, заявив, что это было сделано из-за долгов. Позже Россия начала поставки электричества в ЛНР в качестве гуманитарной поддержки.