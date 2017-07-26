Пушков предложил наложить «санитарные санкции» на McDonald's

Российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против McDonald's после публикации фото из ресторана в Луизиане.

Ранее житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети. На снимках запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.