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Пушков предложил наложить «санитарные санкции» на McDonald's
Российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против McDonald's после публикации фото из ресторана в Луизиане.
Ранее житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети. На снимках запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.
"После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не "священная корова", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
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