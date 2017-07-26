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Пушков предложил наложить «санитарные санкции» на McDonald's

На McDonald's предложили наложить «санитарные санкции»
Фото:
Российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против McDonald's после публикации фото из ресторана в Луизиане.
Ранее житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети. На снимках запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.
"После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не "священная корова", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
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McDonald's
Алексей Пушков
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