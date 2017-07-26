«Северный поток — 2» остановят? Санкции США могут поставить крест на экспортных трубопроводах «Газпрома»



Будет ли построен «Северный поток — 2» и другие газопроводы? Американские санкции могут поставить крест на строительстве экспортных труб «Газпрома» . В 2017 году «Газпром» собирался вложить в «Северный поток — 2» 600-700 млн евро. В 2016-м были сообщения, что корпорация инвестировала 400 млн.



«Газпром» строит «Поток» не один, участвуют европейские нефтегазовые гиганты, такие как Shell , OMV, Wintershall. Недавно в «Газпроме» сообщили, что партнеры уже потратили на строительство второго Nord Stream миллиард евро. То есть общие инвестиции близки к двум миллиардам. Всего труба оценивается в 10 млрд. Пятая часть потрачена. Неудивительно, что американские санкции вызвали такую бурную реакцию в ЕС . В основном, деньги тратились на покупку труб — вот-вот их должны были начать укладывать в Балтийском море. Укладчик — швейцарская компания Allseas. Ее выбрали потому, что Швейцария, по обыкновению, держит нейтралитет. Но Allseas работает и в США, и если она откажется от «Северного потока», то найти другие трубоукладочные суда будет сложно.

Владимир Фейгин, президент фонда «Институт энергетики и финансов» , президент фонда «Институт энергетики и финансов»

«Есть несколько судов в мире, они в прямом смысле загружены, надо заранее с ними договариваться. Известны голландцы, итальянцы, которые этим занимаются. Одна из этих компаний ведет с «Газпромом» работу сейчас над «Турецким потоком». Можно поискать, но я не уверен, что у наших восточных коллег есть магистральные суда. Я не слышал».





Впрочем, есть мнение, что для Allseas как раз дешевле потерять американский рынок, нежели подряды по строительству российских трубопроводов. Тем более что компания в 2017 году заключила с «Газпромом» контракт и по укладке труб для «Турецкого потока». Как писали «Ведомости» , швейцарцы, особо не афишируя, начали укладку второй нитки этого газопровода, а по ней газ как раз пойдет в Европу. Ту самую, которую американцы хотят защитить от «Газпрома».

У ЕС, правда, есть и свои методы — знаменитая энергетическая хартия. Из-за нее Россия долгое время не могла увеличить поставки газа в Евросоюз. С европейской газотранспортной системой Nord Stream соединяет трубопровод OPAL. На днях суд ЕС разрешил загружать его полностью. Но это не отменяет строительство второго «Северного потока», чтобы снять зависимость от украинской трубы.



«Этих 50 млн кубометров в сутки, которые были проблематичными, и нельзя было их использовать для транспортировки газа через OPAL, и, соответственно, их нельзя было транспортировать и через «Северный поток», не решают в долгосрочной перспективе вопросов безопасного снабжения европейцев российским газом. Для того чтобы отвечать этим вызовам, которые связаны с падением добычи и с ростом спроса на газ в ЕС, там нужна новая инфраструктура».

