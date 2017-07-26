Причин для роста рубля не осталось: какой курс ждать к осени

- Среднесрочный тренд рублевых пар пока восходящий, а это значит, что до конца лета рубль с большой долей вероятности продолжит терять позиции по отношению к евро и доллару США.



Веских причин для укрепления национальной валюты, кроме зыбкого улучшения макростатистических показателей, на сегодняшний день нет.





Одним из факторов, который сильно давит на рубль, является вероятность введения новых санкций со стороны США. Пакет новых мер был принят в Сенате и передан на утверждение в Конгресс. В минувший понедельник стало известно, что Сенат и палата представителей США все же согласовали законопроект о новых санкциях против России, но в более мягком варианте. Эта новость взбудоражила спекулянтов, и рублевые пары стремительно начали расти. Сегодня стало известно, что Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект. По мере того, как до этого повышалась вероятность такого исхода событий, давление на рубль усиливалось. Но резкого обвала мы не ждем, так как рынок частично заложил данное событие в котировки. А от заседания ФРС , которое пройдет сегодня, не ждут сюрпризов, поэтому оно пройдет незаметно для рынков.

Вторым по значимости фактором, влияющим на рубль, является, конечно, цена на нефть, которая уже длительное время находится на низком уровне и, кажется, не планирует восстанавливаться. Соглашение ОПЕК+ не приносит желаемого результата. Активность производителей США не снижается, а значит, и цене расти не с чего. Соответственно, на поддержку со стороны рынка нефти рублю надеяться тоже не приходится.





Стоит отметить, что в среднесрочной перспективе рост пары евро/рубль будет более стремительным. Евро набирает силу и оттесняет доллар на второй план. Это связано с планами ЕЦБ сократить объемы программы стимулирования рынков и восстановлением экономик ЕС



В конце этой недели Банк России проведет очередное заседание. Есть мнение, что регулятор продолжит снижать ключевую ставку. Однако, на мой взгляд, на этот раз ЦБ не будет спешить, ведь инфляционные риски существенно возросли и даже незначительное понижение ставки в совокупности с прочими негативными факторами может плохо отразиться на валютном курсе. Таким образом, рост инфляции только ускорится. Удержание ставки на уровне девяти процентов отчасти позволит сдержать напор "медведей".

Исходя из этих факторов, мы предполагаем, что до конца лета пара доллар/рубль будет торговаться в коридоре 58,2-61,5 рубля, а пара евро/рубль - в диапазоне 68,5-71,5 рубля.