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Сын Рогозина получил новую должность
Сын заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин вошёл в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом сообщает «Коммерсант».
Главой совета в третий раз переизбран руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. ОАК создана в 2006 году, цель организация – консолидация конструкторских бюро и авиастроительных предприятий России. 91,2% акций корпорации принадлежит государству, 5,1% - Внешэкономбанку, 3,7% акций владеют частные акционеры.
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