Август готовит туристам кошмар чартерных рейсов

С начала лета почти еженедельно появляется информация о задержках чартерных рейсов. В эту "воздушную яму" попали уже несколько тысяч россиян. И, как предупреждают эксперты "РГ", ситуация далека от завершения. Число задержек может пойти по нарастающей, ведь пик отпусков еще не пройден.

В чем же дело? Оказывается, если верить аналитикам рынка авиаперевозок, во всем виноват растущий в этом году по сравнению с прошлым сезоном спрос на турпоездки. Ни авиакомпании, ни туроператоры оказались к такому не готовы. Рост подразумевался, но не столь значительный, поскольку экономических предпосылок для бума нет.



Авиакомпаниям, которые располагают 3-5 самолетами, предложили объединяться для совместной работы



И уж тем более никто не ожидал, что на рост выездного турпотока сработает не только возвращение на российский рынок Турции (по данным Skyscanner, ее популярность этим летом выросла на рекордные 40 процентов), но и холодная погода в центре России.





Росавиация приводит такие цифры: в целом российские авиакомпании увеличили перевозку в годовом выражении на 20 процентов, до 10,4 миллиона человек. При этом международные перевозки выросли сразу на 43 процента - до 4,4 миллиона человек.



Но это плюс для рынка. А то, что мы видим, это, скорее, обратная сторона медали. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко образно сравнил действия перевозчиков с обманутыми дольщиками. Авиакомпании, как и застройщики, набирают пассажиров, получают с них деньги, однако не могут перевезти, поскольку имеют, условно, не 12 самолетов, а в два раза меньше.



Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев объясняет, что проблема уходит корнями в кризис. Два-три года назад, когда количество желающих отправиться куда-либо на отдых катастрофически снижалось, перевозчики тоже вынуждены были сокращать свой авиапарк, чтобы не разориться. Многие, особенно небольшие авиакомпании по-прежнему не могут позволить себе иметь резервные самолеты. В отличие от тех, кто выполняет регулярные рейсы. Ведь в случае возникновения какой-то технической сложности с самолетом, даже если резервный борт находится не в точке вылета, он может достаточно быстро забрать людей, и таким образом проблема решается в короткие сроки. С другой стороны, наращивать парк судов сейчас тоже было бы тактически неверно. Зимой, в отсутствие Египта, эти самолеты будут простаивать.

Бизнесу, конечно, можно посочувствовать. Но и пассажиры страдать не должны. Еще на пике ситуации с "ВИМ-Авиа" Виталий Мутко говорил, что правительство намерено рассмотреть более жесткие меры реагирования при защите прав туристов в подобных ситуациях. В свою очередь Росавиация обещала бороться с массовыми "невылетами", в том числе путем публикации ежедневного списка задержанных рейсов, чтобы россияне могли выбирать, какими авиакомпаниями лететь.





По мнению руководителя правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова , поскольку разваливается сама "чартерная пирамида", нужны меры регулирования подобной перевозки как таковой. Говорить просто о защите прав туристов здесь бессмысленно - без самолетов прока не будет. "На мой взгляд, нужно направлять усилия в сторону недопущения таких ситуаций", - считает Мохов.