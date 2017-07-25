Эксперт FAZ: быть «Северному потоку — 2» или не быть — решать Европе, а не США

Американский сенат абсолютно не скрывает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» подрывает экономические интересы США в Европе, и новый закон о санкциях против Москвы — тому подтверждение, пишет в статье для Frankfurter Allgemeine глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле

Всем прекрасно известно, что американский сжиженный газ конкурирует на европейском рынке с голубым топливом, которое поступает по трубопроводу из России, продолжает Зееле.

«Необходимо, однако, понимать, и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль формулирует эту мысль предельно чётко: энергетическое обеспечение европейского континента — по-прежнему дело Европы, а не Соединённых Штатов. Под тем же углом нужно рассматривать и дискуссию о «Северном потоке — 2». США вкупе с Польшей и Прибалтийскими странами не имеют права накладывать вето и препятствовать развитию российско-европейских газовых отношений. Это касается и трубопроводов», — подчёркивает глава OMV.

По мнению Зееле, «фактически» у ЕС нет другой альтернативы «Северному потоку — 2», учитывая снижение добычи газа в Европе. Благодаря низким затратам на транспортировку голубого топлива проект «Северный поток — 2» представляет собой «крайне выгодное предложение с очевидным преимуществом для потребителей: безопасность поставок и дешевизна». «Причём проект финансируется частными компаниями — без привлечения средств Евросоюза», — отмечает генеральный директор австрийского концерна.



Только один поставщик в состоянии удовлетворить растущий в Европе спрос на газ — и это Россия, констатирует Райнер Зееле. «Что же касается тревог Украины: в перечень наших задач как предприятия не входит консолидация украинского бюджета. В течение нескольких десятилетий Киев получал миллиарды за транзит газа. К сожалению, Украина не инвестировала деньги в ремонт газотранспортной системы, — поясняет глава OMV. — А мы не можем себе позволить риски, связанные с транзитом газа».