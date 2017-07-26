Коррозия в 2014 году отняла у Китая более 300 миллиардов долларов

Китайские ученые оценили, что в 2014 году коррозия металлов и ее последствия нанесли ущерб экономике Поднебесной в размере около 310 миллиардов долларов (3,34 процента ВВП страны). Соответствующее исследование опубликовано в журнале npj Materials Degradation.

Более всего пострадали от коррозии транспортная и радиоэлектронная отрасли. Эксперты подсчитали, что ежегодный экономический ущерб от деградации металлов можно сократить до 115 миллиардов долларов, расширив профилактические мероприятия по предотвращению их старения.

К таким процедурам специалисты отнесли внедрение ингибиторов коррозии, специальных масел и смазок, замедляющих ржавление и электрохимическую защиту. Финансирование данных мероприятий в транспортной отрасли составило около четырех процентов от инвестиций в нее за 2014 год.

По оценкам авторов, в 2014 году в КНР проложено около 107,7 тысячи километров новых дорог и построено мостов общей протяженностью 2,8 тысячи километров, на ремонте находилось 4,4 миллиона километров дорог.