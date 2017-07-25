Большую часть угля с начала года Украина закупила у России

В первом полугодии 2017 года Украина закупила у России 1,09 млн тонн угля для тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), что составляет 80% от общего закупленного объема, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности. Всего в январе июне 2017 года было закуплено 1,354 млн тонн импортированного угля, приводит данные «Интерфакс-Украина»

На втором месте по поставкам угля в Киев оказалась ЮАР, которая за отчетный период отгрузила 145,1 тыс. тонн. На третьем Польша (118,9 тыс. тонн).

На складах ТЭС и ТЭЦ в июне запасы угля возросли на 2% (на 51,4 тыс. тонн) и к 1 июля составили 2,643 млн тонн.

Напомним, по данным государственной фискальной службы, в первом полугодии 2017 года крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-июне 2017 года были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%)

В воскресенье к причалу одесского морского торгового порта «Южный» пришвартовалось судно Zhao Yaung Feng, доставившее на Украину 7,5 тыс. тонн угля антрацитовой группы из ЮАР. До этого министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Украина согласовала контракт с США на подорожавший втрое уголь.