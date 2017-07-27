Германия отказалась от пяти проектов, связанных с «Северным потоком - 2»

Федеральное сетевое агентство ФРГ предложило пока не включать в перспективный план пять проектов, связанных с Северным потоком 2 из-за возможных рисков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства. В сообщении говорится, что пять проектов, которые связаны с расширением Северного потока. По оценке сетевого агентства Германии, они слишком ненадежны.

Проекты должны быть приняты в план развития сети только тогда, когда будут разрешения на расширение Северного потока-2. С 17 июля этого года в немецком городе Штральзунде проходили закрытые слушания по проекту строительства газопровода. Представители коммунальных и земельных организаций и ведомств рассматривали общественные жалобы, а также предложения по реализации проекта.