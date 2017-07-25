Евро превысит 75 рублей впервые с мая 2016 года

Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

- Долгожданной стабильности курса не случилось: рубль начал новую торговую неделю с падения. Доллар поднялся выше 60 рублей.





Главной причиной служат активные обсуждения новых санкций как со стороны ЕС - европейцы хотят расширить санкции против Москвы из-за поставки турбин Siemens в Крым, так и со стороны США - в воскресенье администрация президента сообщила, что Дональд Трамп склоняется к подписанию законопроекта о дополнительных ограничениях против России. И сегодня, во вторник, ожидается голосование Палаты представителей.

Бегство крупных игроков из нацвалюты достигло таких масштабов, что конверсионные операции экспортеров в рамках налогового периода не способны положительно повлиять на стоимость нацвалюты, а все продажи валюты отечественными компаниями легко "проглатываются" рынком.





Не спасает ситуацию и временный позитив на сырьевом рынке, возникшего после встречи экспортеров нефти в Санкт-Петербурге. Представители ОПЕК и страны, участвующие в глобальном нефтяном пакте, обсудили возможные дополнительные меры, направленные на нормализацию цен.

Обошлось без сюрпризов: лишь Саудовская Аравия сообщила о намерении сократить экспорт до 6,6 миллиона баррелей, тогда как остальные участники мероприятия подобно рвения не показали. Оно и понятно, саудиты рассчитывают выгодно разместить акции государственной нефтяной компании Aramco, которая после IPO может стать компанией с крупнейшей рыночной капитализацией в мире. И способна принести в бюджет, по меньшей мере, 25 миллиардов долларов после продажи всего лишь пять процентов бумаг иностранным инвесторам.



Эти планы могут сбыться только при существенном росте стоимости сырья. ОПЕК стали жертвой порочного круга: высокие цены стимулируют американских сланцевиков наращивать добычу. После чего ОПЕК принимает новые меры по нормализации обстановки, что, в свою очередь, опять мотивирует компании США увеличивать активность.



Прогнозировать курс рубля крайне проблематично - слишком большое значение имеет голосование по новым антироссийским санкциям. В том случае, если новый законопроект будет принят в нынешнем виде, то нацвалюта легко преодолеет отметку в 61 рубль за доллар и 71 рубль за евро и направится к уровням 65 за доллар и 75 за евро в среднесрочной перспективе. Такого уровня "американец" не достигал с ноября 2016 года, "европеец" - с конца мая прошлого года.



Провал голосования будет способствовать укреплению отечественной валюты, однако, большого роста ожидать не стоит. Вероятнее всего рубль сможет лишь вернуться к отметкам 59 за доллар и 68,50 за евро.