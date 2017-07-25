Минтранс передумал запрещать провоз телефонов в салонах самолета

Министерство транспорта России заявило, что пассажиры смогут бесплатно перевозить в салонах самолетов верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает ТАСС

Как заявили в пресс-службе ведомства, речь также идет о папках для бумаг, зонтиках, тростях, букетах цветов, книгах и газетах, фотоаппаратах и видеокамерах. Эти вещи будут разрешены к бесплатной транспортировке в ручной клади, пояснили чиновники. Ее вес должен составлять не менее пяти килограммов, хотя может быть и увеличен по инициативе перевозчика.